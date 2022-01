Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Alienware a dévoilé un nouveau casque et une nouvelle souris au CES 2022 , tous deux dotés de trois modes de connexion pour une flexibilité ultime.

Les nouveaux périphériques peuvent être connectés à votre PC via un dongle sans fil USB-C, Bluetooth 5.2 ou une connexion filaire.

Le casque est nommé AW920H et dispose de la compatibilité Dolby Atmos , de pilotes certifiés Hi-Res et d' Active Noise Cancelling .

Les commandes tactiles sur l'oreillette droite vous permettent de contrôler le volume, le saut de piste, les appels et d'activer et de désactiver l'ANC.

Le casque présente le style futuriste typique d'Alienware et, bien sûr, un logo rétroéclairé RVB. Il sera disponible en blanc ou en noir (Lunar Light ou Dark Side of the Moon, comme dirait Alienware).

Grâce à la charge rapide, il peut donner 6 heures de lecture à partir de seulement 15 minutes de charge, une charge complète offrira 30 heures de lecture.

La souris, AW720M, a un design symétrique qui plaira à coup sûr aux gauchers d'entre nous.

Tout comme le casque, il sera disponible en noir ou blanc et aura une esthétique de science-fiction similaire.

L'AW720M offre 140 heures de jeu sans décalage à 1 000 Hz avec le dongle USB-C ou jusqu'à 420 heures via Bluetooth.

Il y a un port de charge magnétique, qui rappelle les chargeurs Magsafe d'Apple, et la charge rapide permet 20 heures de lecture sur une charge de 5 minutes.

Une autre caractéristique remarquable est les plaques de touches à ressort magnétique avec commutateurs optiques, conçues pour offrir un clic plus rapide, plus rigide et plus durable.

Le prix et la disponibilité complets n'ont pas encore été annoncés, à part le lancement prévu des nouveaux périphériques cette année.

Nous aimons la flexibilité offerte par les trois modes de connexion et la charge rapide est une aubaine sur les périphériques sans fil, quelque chose que nous espérons voir beaucoup plus en 2022.