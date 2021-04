Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les clients haut débit BT peuvent ajouter un abonnement Xbox Game Pass Ultimate à leurs comptes pour 10 £ par mois. Cest 99p par mois moins cher que de sabonner via Xbox Direct.

Loffre est sans contrat, vous pouvez donc annuler à tout moment, et le paiement sera prélevé sur votre facture BT, ce qui facilitera le suivi.

Xbox Game Pass Ultimate donne accès à des centaines de jeux à jouer sur console, PC ou, via le cloud gaming , smartphones et tablettes Android. Il a également récemment été lancé sous forme de bêta fermée pour les PC iPhone, iPad et Windows 10 (le tout via des navigateurs Web), mais vous devez dabord être invité à rejoindre la version bêta.

En raison de lélément de jeu en nuage xCloud, vous navez pas strictement besoin daccéder à une Xbox One ou une Xbox Series X / S, même si vous tirerez le meilleur parti de ladhésion si vous le faites.

Vous pouvez accéder au plan Xbox Game Pass Ultimate via votre compte MyBT.

Le service sajoute à dautres ajouts de jeux récents, notamment Stadia et la possibilité dacheter des consoles de jeux de nouvelle génération via BT.

Il varie souvent entre les consoles Xbox Series X / S et PlayStation 5 à acheter lorsque le stock le permet.

Vous pouvez en savoir plus sur le haut débit BT et les offres ici .

Écrit par Rik Henderson.