(Pocket-lint) - Si vous navez pas réussi à obtenir une pré-commande de la Xbox Series X ou de la Xbox Series S et que vous êtes un client mobile ou haut débit BT ou EE, vous pourriez avoir de la chance.

BT sest associé à Microsoft pour vendre chacune des consoles de nouvelle génération aux clients via leurs comptes mensuels MyBT ou EE .

Les clients de BT Broadband ont la possibilité dacheter les séries X ou S, ainsi quune gamme de jeux et daccessoires et de les payer via leur compte existant. Alors que ceux qui ont un forfait mensuel EE peuvent prendre lune des consoles et ajouter le coût à leur facture mobile mensuelle. Il sera ensuite réparti sur 11 paiements sans intérêt avec le service Add to Plan dEE.

BT recommande naturellement ses propres services à large bande Superfast Fiber et Full Fiber pour connecter les nouvelles machines, pour des téléchargements de jeux rapides et un jeu en ligne.

"Dans le monde du jeu en ligne, un gain ou une perte peut être mesuré en millisecondes, par conséquent, les joueurs peuvent bénéficier de la connectivité ultra réactive et ultra rapide que leur offre la fibre BT et le service 5G dEE", a déclaré le directeur des appareils de BT. et partenariats, Alistair Wilson.

«En travaillant avec des fabricants de consoles comme Microsoft, nous aidons les joueurs à s’assurer qu’ils tirent le meilleur parti de leur expérience de jeu.»

Écrit par Rik Henderson.