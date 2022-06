Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Diablo Immortal a été annoncé en 2018 par Blizzard comme son prochain grand jeu Diablo, bien qu'il ait depuis annoncé Diablo 4 pour les consoles et le PC afin de gratter la démangeaison des fans hardcore.

Pour ceux qui souhaitent jouer à Diablo en déplacement, Immortal est disponible dès maintenant et fait des vagues avec des dizaines de millions d'inscriptions et de téléchargements. Si vous êtes sur le point de vous lancer dans l'aventure Diablo Immortal, voici quelques conseils pour vous aider à démarrer.

Lorsque vous devrez choisir une classe parmi les options proposées par Blizzard au début du jeu, il se peut que vous ne sachiez pas laquelle choisir - et ce n'est pas grave ! Vous avez le choix entre le Barbare, le Croisé, le Chasseur de démons, le Moine, le Nécromancien et le Sorcier.

La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez avoir plusieurs personnages sur le même compte, ce qui vous permet de ne pas être enfermé dans un seul style de jeu. Vous pouvez les essayer tous avant de vous concentrer sur celui qui vous plaît le plus.

En tant que jeu mobile, Diablo Immortal dispose, sans surprise, d'un large éventail de microtransactions disponibles à tout moment, avec parfois plus de systèmes monétaires que vous ne pouvez en compter. Vous pouvez jouer au jeu pour le plaisir, et vous ne serez pas exclu de la quête principale, mais cela deviendra probablement un facteur si vous arrivez à jouer à un niveau vraiment élevé.

Ce qu'il faut savoir dès le départ, c'est que tout ce que vous achetez dans Immortal ne sera valable que pour le personnage avec lequel vous l'achetez - n'achetez donc rien en pensant que vous le débloquerez pour tous vos personnages, même si nous aimerions que ce soit le cas.

En fonction du téléphone que vous possédez, de la taille de votre écran, etc., vous aurez probablement envie de modifier un certain nombre de paramètres au début de votre expérience dans Diablo Immortal. Soyez assuré que vous pouvez facilement le faire, et nous avons très vite masqué les aperçus de chat sur n'importe quel sujet afin de ne pas avoir de chatbox qui encombre notre écran.

Même si vous jouez sur un téléphone phare puissant, par exemple, vous commencerez par le mode 30FPS par défaut, mais il existe une option 60FPS qui est comme le jour et la nuit lorsque vous l'essayez, donc nous vous recommandons également de passer à ce mode si vous n'êtes pas trop inquiet de l'autonomie de la batterie ou de la surchauffe.

Si vous êtes nouveau dans la série, vous vous surprendrez à lire les petits caractères de chaque nouvel objet que vous ramassez pour savoir s'il vaut la peine d'être équipé, mais vous finirez par vous rendre compte que cela ne vaut pas la peine. Pour vos premières heures, prenez tout ce qui a une flèche verte à côté, et ignorez ou récupérez le reste chez le forgeron.

Vous économiserez ainsi beaucoup de temps et d'efforts, car ce n'est qu'une fois que vous aurez terminé la quête principale que vous commencerez à trouver des équipements qui valent la peine d'être examinés en détail.

Immortal offre de nombreuses options multijoueurs, et dès le début, vous verrez d'autres joueurs courir dans votre monde, combattre les mêmes monstres et accomplir des quêtes. Bien qu'il arrive que vous vous retrouviez dans des donjons solitaires au cours de l'histoire, presque tout peut être fait ensemble.

Le système Warband du jeu est un moyen facile de former un groupe si vous avez quelques amis intéressés, alors pensez à l'utiliser si vous voulez jouer en multijoueur ensemble.

Diablo Immortal a fait l'objet, à juste titre, d'un examen minutieux en raison des nombreux moyens qu'il utilise pour inciter les joueurs à effectuer des microtransactions et des achats malgré sa structure de jeu gratuite. S'il est parfaitement possible de jouer sans payer du tout et de s'amuser à sa guise, ou de payer avec modération, sachez que le jeu offre la possibilité d'acheter des packs coûteux sans beaucoup de limites.

Si vous êtes déjà tombé dans ce piège dans d'autres jeux, mobiles ou non, nous vous recommandons d'éviter complètement Diablo Immortal - Diablo 4 est à portée de main et offrira les mêmes sensations dans un package complet, tandis que Diablo 3 est toujours là, prêt à vous accueillir à nouveau.

Écrit par Max Freeman-Mills.