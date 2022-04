Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il a certainement été long à venir, mais nous nous rapprochons enfin du moment où Overwatch 2 va sortir - le jeu est en test et nous obtenons de voir et d'essayer de plus en plus de gameplay par semaine.

Après le succès du premier Overwatch, Blizzard a du pain sur la planche pour créer un autre hit, mais les choses semblent plutôt positives. Voici tous les détails que vous devez savoir.

Nous ne savons pas quand Overwatch 2 sortira dans sa totalité - Blizzard joue cartes sur table à ce sujet, même s'il s'est montré très ouvert sur le long développement du jeu et les changements qu'il apportera.

Cependant, un test bêta public est actuellement en cours sur PC uniquement, et a débuté le 26 avril 2022. Il s'agit d'un test sur invitation seulement et vous pouvez vous inscrire pour voir si vous pouvez entrer dans le jeu ici. Nous ne savons pas combien de temps durera la bêta, mais cela vaut la peine de s'inscrire dès maintenant.

On ne sait pas si cela signifie que nous pouvons attendre le jeu en 2022, mais cela suggère certainement qu'Overwatch 2 ne devrait pas être trop loin - quelque part en 2023 devrait être le dernier moment où il pourrait apparaître.

Nous savons que des changements importants seront apportés à Overwatch 2 dès le départ, le plus important étant que le jeu passe d'un mode multijoueur 6v6 à un mode 5v5, ce qui réduit le nombre de compositions d'équipe possibles et resserre les cartes.

Cela va être très intéressant à évaluer au fil du temps, mais ce sera certainement un peu difficile pour les clans, les équipes et les groupes qui ont l'habitude de jouer ensemble. Néanmoins, si le jeu est plus facile à équilibrer, le jeu en vaut la chandelle.

Un large éventail de héros sera disponible dans Overwatch 2, y compris des versions retravaillées ou améliorées de tous les héros du premier jeu. Nous savons qu'il y aura au moins un nouveau héros : Sojourn.

Il s'agit d'un soldat doté d'un puissant railgun qui est très amusant à utiliser, et son mélange de puissance de feu et de mobilité pourrait être puissant dans les bonnes mains.

Au-delà de cela, Overwatch 2 ne cherche pas à réinventer la roue, avec des modes en équipe qui sont familiers, y compris des modes de capture d'objectifs, de poussée de points de contrôle et plus encore. Le cœur du jeu reste cet équilibre subtil entre le fait de contrer les capacités des héros ennemis et de gérer les vôtres pour une efficacité maximale.

La liste complète des héros confirmés pour le jeu est la suivante :

Ana

Ashe

Baptiste

Bastion

Brigitte

Cassidy

D.VA

Doomfist

Echo

Genji

Hanzo

Junkrat

Lucio

Mei

Mercy

Moira

Orisa

Pharah

Faucheur

Reinhardt

Roadhog

Sigma

Sojurn

Soldier 76

Sombra

Symmetra

Torbjorn

Tracer

Widowmaker

Winston

Wrecking Ball

Zarya

Zenyatta

Nous savons également que, quelque part, Blizzard prévoit une expérience de coopération PvE complète pour Overwatch 2 qui verra les joueurs faire équipe contre des ennemis IA, mais cela a maintenant été dissocié du noyau PvP du jeu, qui sortira en premier.

C'est une mesure bienvenue que Blizzard a prise pour s'assurer que le jeu ne prenne pas trop de temps à sortir, et puisque le multijoueur compétitif était le cœur du premier jeu, il est rassurant que nous ayons cette section en premier pour sa suite.

Meilleurs jeux PS4 2022 : Tous les titres PlayStation 4 auxquels chaque joueur devrait jouer Par Max Freeman-Mills · 26 Avril 2022

Écrit par Max Freeman-Mills.