(Pocket-lint) - Diablo 2 reste à ce jour lun des pillards les plus incroyablement convaincants jamais créés - cest un jeu qui peut vous attacher si profondément quil peut vous sembler une dépendance.

Dinnombrables joueurs se souviennent du bon vieux temps de jouer jusque dans les petites heures, et beaucoup dentre eux ont encore de précieux fichiers de sauvegarde enregistrés sur un stockage soigneusement conservé. Eh bien, ils ont tous de la chance - le remaster récemment annoncé du jeu fonctionnera avec les anciennes sauvegardes.

Cest une fonctionnalité assez étonnante, même si cela a du sens dun point de vue pratique. Comme Blizzard la expliqué, le jeu est un reskin, pas un remake, donc les rouages sous tout sont intacts. Par conséquent, vos anciennes sauvegardes nont aucune raison de ne pas fonctionner.

Pourtant, comparé à pratiquement tout autre remaster auquel nous pouvons penser, cest une chose folle de pouvoir se vanter, et nous avons hâte de voir comment les gens réagissent lorsquils peuvent intégrer les personnages quils ont créés il y a 20 ans. jour moderne.

Bien sûr, ce ne sera une option que pour les joueurs PC, et le jeu sortira plus tard en 2021 pour à peu près toutes les plates-formes sous le soleil sur console, à travers Switch, PS4, PS5, Xbox One et Series X / S. Les joueurs de console devront recommencer, mais ce nest pas vraiment un sacrifice - vous voudrez quand même obtenir une nouvelle sauvegarde pour voir laventure sombre depuis le début.

Écrit par Max Freeman-Mills.