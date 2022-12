Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Diablo 4 est sur le point de sortir - il semble qu'il y ait encore beaucoup de piratage et de découpage à faire. Le prochain jeu de la franchise méga-populaire de Blizzard a été dévoilé il y a un bon moment, et sa sortie se rapproche de plus en plus, bien que très, très lentement.

Le quatrième opus de la série de jeux de rôle d'action sera plus sombre que la dernière itération - un retour aux racines plus sordides du Diablo original. Voici donc tout ce que nous savons sur Diablo 4 à ce jour.

Date de sortie de Diablo 4

En ce qui concerne la date de sortie, Blizzard a passé quelques années à rester très discret. En effet, pendant longtemps, la seule chose qu'il avait dite était que le jeu n'arriverait pas de sitôt : "Un jeu de cette envergure prend du temps. Nous ne sortons pas bientôt, pas même Blizzard bientôt", a déclaré Barriga (comme le rapporte Forbes). La démo jouable à la Blizzcon 2019 n'était apparemment que la "première étape précoce du voyage".

Lors des The Game Awards de 2022, une nouvelle bande-annonce clinquante a annoncé la date de sortie définitive du jeu, à savoir le 6 juin 2023.

Quelle est l'histoire de Diablo 4 ?

"La première chose que vous remarquerez à propos de Diablo 4, c'est que nous revenons aux racines plus sombres de la franchise", a déclaré Luis Barriga, directeur du jeu chez Blizzard, lors de la keynote d'ouverture de la BlizzCon en 2019.

Lorsque Diablo 4 arrivera dans les magasins, cela fera des années et des années que Diablo III est sorti, même si Blizzard a publié du contenu téléchargeable et des mises à jour depuis. En effet, la dernière version du jeu, Diablo III : Eternal Collection, est sortie sur Nintendo Switch fin 2018.

Cependant, il est grand temps que nous en ayons un nouveau - après tout, ce ne sera que le quatrième Diablo mainline en 26 ans, donc il est attendu depuis longtemps.

Le gameplay de Diablo 4

En termes de gameplay, il semble que l'expérience sera similaire à celle de Diablo III, avec une multitude de compétences à utiliser et beaucoup de combats sanglants et sanglants. La présentation la plus récente provient de la présentation de Xbox en juin 2022, que vous pouvez voir ici :

Elle contient des aperçus d'un grand nombre de lieux et d'ennemis, ainsi que des explications de la part des développeurs, non seulement sur la façon dont l'histoire prend forme, mais aussi sur la façon dont la fin de partie sera maintenue fraîche avec un contenu stimulant et des récompenses riches pour les joueurs les plus dévoués.

Cela inclut la confirmation bienvenue que seules les récompenses cosmétiques seront disponibles à l'achat dans sa boutique d'objets, garantissant que le meilleur équipement ne sera accessible qu'à ceux qui l'ont réellement gagné dans le jeu.

Si l'on regarde plus en arrière, même en 2019, Blizzard a montré une démo jouable lors de la Blizzcon donc, et vous pouvez regarder la vidéo d'une heure de jeu qui a été mise en ligne par Phillip Chu Joy. Cela est évidemment très dépassé, mais donne une bonne idée de ce qui est visé dans Diablo 4.

La version de démonstration met en avant trois des cinq classes de personnages jouables : le barbare, le druide et la sorcière. Depuis, Blizzard a également dévoilé une quatrième et une cinquième classe : le voleur et le nécromancien.

Le barbare est naturellement un combattant acharné, capable d'utiliser une plus grande variété d'armes que les autres personnages. Le druide peut se métamorphoser (avec des facteurs de forme loup-garou et ours dans la démo). La sorcière dispose d'une grande quantité de magie, tandis que le voleur est spécialisé dans le tir à distance et le subterfuge et que le nécromancien invoque des spectres et des zombies pour l'aider à combattre.

Il existe un nouveau système de compétences et, selon Eurogamer, un arbre de talents. Le plus grand changement entre Diablo 4 et ses prédécesseurs est que l'ensemble du jeu se déroulera sur une carte en ligne persistante dans un monde ouvert. Vous pourrez vous promener où bon vous semble, tandis que d'autres joueurs pourront surgir dans votre partie de temps à autre.

Il y aura des raids partagés, des combats de boss et autres, mais vous pourrez aussi choisir de jouer seul. Comme auparavant, il s'agira d'un RPG basé sur le butin, mais l'accent sera mis sur l'action rapide.

À la fin du mois de mars 2022, Blizzard a partagé une mise à jour majeure sur l'avancement du jeu, y compris un certain nombre d'extraits d'images de certains des lieux que les joueurs visiteront dans Diablo 4.

Les images sont aussi sombres et lugubres que les fans peuvent le souhaiter, surtout si on les compare aux images colorées et controversées qui ont précédé Diablo 3.

Sur quels formats Diablo 4 fonctionnera-t-il ?

La sortie de Diablo 4 sur PS5, Xbox Series X/S et PC a été confirmée. Rien n'a encore été dit sur une version Nintendo Switch, ce qui pourrait avoir un rapport avec l'univers de jeu en ligne persistant.

Il ne serait pas possible d'y jouer hors ligne lors de vos déplacements, par exemple, ce qui est quasiment obligatoire pour les jeux Switch à succès.

Offres de précommande de Diablo 4

Comme il n'y a pas de date de sortie et qu'il est peu probable qu'il y en ait une avant longtemps, il n'y a pas de précommandes ouvertes pour Diablo IV pour le moment.

Nous vous recommandons vivement de jeter un œil à Diablo III : Eternal Collection si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a quelques bonnes affaires qui circulent à ce sujet.

Cela devrait vous permettre de tenir le coup pendant un certain temps. Jusqu'à ce que nous en sachions plus sur Blizzard, du moins.

Écrit par Rik Henderson et Max Freeman-Mills.