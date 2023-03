Les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. Nous avons cherché des offres incroyables sur Elden Ring, nominé pour le jeu de l'année, pendant tout le Black Friday, sans succès. Cependant, maintenant que c'est le Cyber Monday, il est apparu en ligne avec une remise très saine.

Les versions PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4 et Xbox One de l'étonnant jeu de FromSoftware et Bandai Namco sont désormais disponibles pour seulement 35 dollars chez Walmart aux États-Unis.

Malheureusement, il ne semble pas y avoir d'offres similaires pour le jeu au Royaume-Uni, bien que Game le vende en occasion à partir de 34,99 £.

Voici l'intégralité de ces offres :

Offres Elden Ring aux États-Unis

Elden Ring pour PlayStation 5

Obtenez le jeu sur PS5 avec une remise de 25 %. Il s'agit de la version disque d'Elden Ring. Auparavant 59,99 $, maintenant seulement 35 $.

Elden Ring pour Xbox Series X/S ou Xbox One (code numérique)

Cette version d'Elden Ring pour Xbox Series X/S et Xbox One est fournie sous forme de code numérique. Vous l'échangez sur votre Xbox et téléchargez l'intégralité du jeu. Habituellement 59,99 $, maintenant 35 $.

Elden Ring pour Xbox Series X ou Xbox One (disque)

Si vous ne voulez pas passer par la voie numérique pour obtenir le jeu, vous pouvez également acheter la version disque d'Elden Ring qui fonctionne sur les Xbox Series X et Xbox One. Note : comme la Xbox Series S n'a pas de lecteur de disque, vous avez besoin de l'édition numérique ci-dessus. Le prix était de 59,99 €, il n'est plus que de 35 €.

Elden Ring pour PS4

Si vous avez une PlayStation 4, cette version d'Elden Ring est faite pour vous. Habituellement 59,99 $, maintenant seulement 35 $.

Promotions Elden Ring en France

Elden Ring pour PS5 (disque d'occasion)

Game a réduit de 5 £ son prix habituel pour la version d'occasion d'Elden Ring sur PlayStation 5. Le prix était de 39,99 £, il n'est plus que de 34,99 £.

Elden Ring est un superbe jeu, issu du même studio que Dark Souls, Bloodborne, Sekiro et Demon's Souls.

Contrairement à ces jeux, il se déroule dans un monde ouvert, avec des missions que vous pouvez accomplir dans l'ordre qui vous convient. En outre, son histoire a été écrite et développée avec M. Game of Thrones lui-même, George R. R. Martin.

Après lui avoir attribué cinq étoiles (la note maximale) dans notre critique, nous avons déclaré que "avec Elden Ring, FromSoftware s'est surpassé. Non seulement en transposant son œuvre dans un monde ouvert, mais aussi en créant ce qui pourrait être l'un des meilleurs univers de jeu de tous les temps.

"C'est tout simplement le meilleur jeu que le développeur ait jamais fait, ce qui n'est pas rien compte tenu de son catalogue. Il suscitera l'enthousiasme des fans de jeux de type Souls, mais aussi, espérons-le, celui d'un nombre non négligeable de joueurs qui trouvaient les prédécesseurs d'Elden Ring trop intimidants."

Le jeu est également nominé dans la catégorie Meilleur jeu des EE Pocket-lint Gadget Awards.