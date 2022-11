Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Dans le cadre des méga-économies du Black Friday sur Amazon cette semaine, vous pouvez bénéficier d'une remise importante sur la manette sans fil Xbox standard ou "Core". Amazon propose la manette officielle de la Xbox en promotion des deux côtés de l'Atlantique, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Cette manette est le modèle redessiné qui a été lancé en même temps que la Xbox Series X et la Xbox Series S (qui est également en promotion). Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez vous procurer une manette de rechange/extra pour seulement 39 $ ou 34,99 £ au Royaume-Uni. Une aubaine par rapport aux prix habituels. Saisissez-les tant que vous le pouvez.

Manette sans fil Xbox - économisez 35 %. La plus récente manette standard sans fil Xbox est aussi bon marché que nous l'avons vu. Achetez-la en noir carbone, rouge pulsé ou blanc robot pour 39,00 $. Voir l'offre

Manette sans fil Xbox - 36% de réduction ! La manette sans fil de la Xbox n'est généralement pas très bon marché, mais vous pouvez désormais vous en procurer une ou deux pour le jeu multijoueur sans avoir à débourser une fortune. Disponible dès maintenant au prix de 34,99 €. Voir l'offre

La toute dernière manette sans fil Xbox a été lancée aux côtés des Xbox Series X et Series S, avec plusieurs mises à jour par rapport à son prédécesseur livré avec les modèles Xbox One.

Tout d'abord, la Xbox a modifié la forme et les matériaux pour rendre la manette plus confortable et plus adhérente pendant de longues périodes. De plus, les gâchettes sont dotées d'un grip texturé, et le D-pad a été modifié pour fonctionner de manière similaire à la manette Elite de première génération. Il est plus facile à manier et plus précis.

Elle est compatible avec les technologies Bluetooth et Xbox Wireless, ce qui vous permet de l'associer à de nombreux appareils différents. Elle fonctionne avec votre Xbox - bien sûr - ainsi qu'avec votre smartphone et votre PC.

Il est également disponible en plusieurs couleurs. Selon que vous êtes aux États-Unis ou au Royaume-Uni, vous verrez différentes finitions incluses dans l'offre. Les acheteurs britanniques auront droit à Robot White, Shock Blue, Carbon Black et Pulse Red. Aux États-Unis, vous aurez droit à toutes les finitions, à l'exception de Shock Blue, mais si vous êtes prêt à payer 5 $ de plus, vous pourrez obtenir des finitions plus sophistiquées comme Electric Volt, Lunar Shift et Mineral Camo.

Écrit par Cam Bunton.