Offre exceptionnelle sur PS5 DualSense et FIFA 23 pour seulement £69,99

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Il y a un certain nombre d'offres sur FIFA 23 pour le Black Friday, y compris d'excellentes affaires sur le jeu lui-même.

Mais peu sont aussi impressionnantes que celle-ci : vous pouvez obtenir le jeu et une manette PlayStation 5 DualSense pour le même prix que le jeu seul il y a une semaine environ.

Obtenez une manette PS5 DualSense + FIFA 23 pour seulement 69,99 €. Non seulement vous obtenez une copie du meilleur jeu FIFA depuis des années, mais vous recevez également une nouvelle manette PS5 DualSense pour y jouer - un must vu l'intensité de vos sessions de jeu. Le prix habituel, hors Black Friday, est de 99,99 €, ce qui vous fait économiser 30 %. Voir l'offre

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

FIFA 23 est une excellente mise à jour annuelle de la plus ancienne franchise de jeux de football, et la version next-gen ne manque pas d'atouts cette année. Il a même reçu récemment une mise à jour gratuite incluant la Coupe du Monde de la FIFA 2022 du Qatar, afin que vous puissiez faire vivre à votre nation favorite tous les tours et la finale elle-même.

La manette DualSense de la PS5 est la manette la plus innovante du moment, avec un retour haptique et des gâchettes à véritable retour de force qui vous donnent l'impression de tirer un arc, par exemple, ou, dans le cas de FIFA, de vous fatiguer plus tard dans le match.

Qu'est-ce que le Pocket-lint daily et comment l'obtenir gratuitement ? Par Stuart Miles · 2 Février 2022 Pocket-lint daily est une newsletter technique quotidienne organisée par Stuart Miles, fondateur de Pocket-lint. Découvrez comment l'obtenir chaque

Si vous ne voulez qu'une nouvelle DualSense, il y a aussi de bonnes affaires sur la manette seule, comme le modèle Midnight Black. Si vous souhaitez simplement vous procurer une copie de FIFA 23, vous pouvez également profiter d'une réduction intéressante pour le Black Friday.

Écrit par Rik Henderson.