(Pocket-lint) - Bethesda a annoncé que Fallout 4 allait recevoir un coup de peinture dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire de Fallout, qui marque un quart de siècle d'existence.

L'annonce de Bethesda s'inscrit dans le cadre d'un blog de célébration plus large qui détaille également les activités spéciales de Fallout 76 à partir de cette semaine. Mais la nouvelle la plus intéressante pour beaucoup sera que le jeu Fallout 4 qu'ils possèdent déjà va recevoir une mise à jour gratuite, une mise à jour qui le rendra tout beau sur leur matériel next-gen.

Bethesda indique que cette mise à jour sera disponible sur les Xbox Series X|S, PlayStation 5 et les PC Windows. À cette occasion, les joueurs pourront profiter de fonctions spéciales en mode performance, notamment des taux de rafraîchissement plus élevés, ainsi que de nouvelles fonctions de qualité, dont le gameplay en 4K. Il y a aussi la promesse d'un contenu spécial Creation Club, mais rien de tout cela n'arrivera avant 2023. Bethesda ne dit pas non plus quand en 2023, donc nous pourrions attendre un peu.

Parmi les autres annonces, citons un pack spécial 25e anniversaire pour Fallout 76 qui comprend un portrait de l'homme du coffre, un skin de l'arme à répétition de Lincoln et une suite de cibles de tir. Il sera également disponible dans le cadre du Xbox Game Pass Ultimate, au moins du 27 octobre 2022 au 27 décembre 2022.

Bethesda a confirmé plus tôt cette année qu'elle travaillait sur Fallout 5, mais que nous ne le verrions probablement pas de sitôt. Au moins, nous pourrons nous replonger dans Fallout 4 en attendant.

