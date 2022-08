Comment regarder la QuakeCon 2022 et à quoi s'attendre ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'événement communautaire annuel de Bethesda, QuakeCon, est de retour cette année avec un programme chargé de streams et de tournois, tous basés sur les jeux et franchises Bethesda, y compris certains qui ne sont pas encore sortis en magasin.

L'événement débutera le 18 août et durera quelques jours. Nous avons rassemblé tous les détails clés ci-dessous, alors consultez-les pour connaître les heures de début, les jeux à attendre et bien plus encore.

La QuakeCon 2022 commence le 18 août et se termine le 20 août.

Le 18 août, la journée d'ouverture sera marquée par une présentation des sorties récentes et à venir, qui débutera par un pré-show à 17h15 BST et commencera complètement à 18h BST.

Aux États-Unis, le pré-show commencera à 09h15 PT ou 12h15 ET, le show complet débutant à 10h00 PT ou 13h00 ET.

Vous pouvez consulter le programme complet divisé par tranches horaires sur le site Web de la QuakeCon ici même - c'est le meilleur moyen de voir exactement ce qui se passe, et quand.

Cette année encore, la QuakeCon est un événement virtuel, ce qui signifie qu'il est très facile de regarder l'événement - il suffit de se rendre sur la page Twitch officielle de l'événement, ici, et dès que les choses commenceront, vous pourrez vous brancher pour regarder tout ce qui se passe, en direct.

Nous savons que la QuakeCon débutera par une présentation de 30 minutes qui nous accueillera à nouveau dans le monde de Redfall, le prochain grand jeu de tir d'Arkane.

Bethesda a récemment repoussé la sortie du jeu à la première moitié de 2023. Il faudra donc attendre un peu avant de pouvoir l'essayer, mais nous avons déjà vu une bonne partie du gameplay. Nous supposons que nous aurons droit à une autre démo, plus longue, cette fois-ci.

Un certain nombre d'autres jeux déjà sortis auront également droit à leur heure de gloire, de The Elder Scrolls Online à Ghostwire : Tokyo, en passant par Deathloop et Fallout 76.

Des défis de speedrunning, des événements cosplay et des questions-réponses avec les développeurs seront organisés tout au long des trois jours d'événements, ainsi que des compétitions de jeux Quake - après tout, c'est là que les choses ont vraiment commencé pour la QuakeCon, d'où son nom.

Écrit par Max Freeman-Mills.