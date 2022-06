Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Redfall a été annoncé en juin 2021 dans le cadre du showcase estival de Xbox et Bethesda, et bien que nous ayons dû attendre un an de plus pour voir quelques aperçus de gameplay, il y a maintenant beaucoup d'informations sur le jeu.

Les génies d'Arkane nous offrent une nouvelle fois un jeu frénétique, mais cette fois-ci, vous pourrez faire équipe avec des amis pour la première fois. Découvrez tous les détails clés ici.

Lorsque Redfall a été annoncé pour la première fois, c'était avec la bande-annonce CGI ci-dessus, qui se terminait de manière optimiste avec une date de sortie en 2022, quelque chose qui semblait potentiellement improbable même à l'époque. La preuve en a été faite lorsque le jeu a été retardé par Bethesda au début du mois de mai 2022, en même temps que Starfield.

Une mise à jour sur Redfall et Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6- Bethesda (@bethesda) 12 mai 2022

La nouvelle fenêtre de sortie se situe dans la première moitié de 2023, mais nous n'avons pas encore de date exacte, donc il n'y a rien à mettre dans votre calendrier pour le moment.

Nous savons sur quelles plates-formes Redfall sera disponible. Il s'agit d'un autre grand jeu qui est dicté par l'achat de Bethesda par Xbox. Cet accord signifie qu'il ne sera pas disponible sur PS4 ou PS5 lors de sa sortie.

Cependant, c'est une excellente nouvelle pour les fans de Xbox, car cela signifie qu'il s'agit essentiellement d'une exclusivité pour les Xbox Series X et S et, encore mieux, le jeu sera sur Xbox Game Pass à partir de sa sortie, et sera également disponible sur PC.

En revanche, il ne sera pas disponible sur la Switch, car le matériel moins puissant de cette console ne serait pas en mesure de le faire tourner.

Redfall porte le nom d'une ville fictive du Massachusetts qui a été prise d'assaut par un culte de vampires qui a réussi à bloquer le soleil pour donner une domination totale à leurs maîtres morts-vivants.

Vous l'explorerez en tant que membre d'une équipe de quatre personnes maximum, en essayant de comprendre ce qui se passe et comment vous pouvez l'arrêter, et il semble que vous devrez affronter de nombreux vampires en chemin, ainsi que des membres du culte qui n'ont pas encore été transformés.

Dans le style traditionnel d'Arkane, l'action devrait être très libre, et nous connaissons également les quatre protagonistes grâce au site officiel du jeu :

Devinder Crousley, un cryptozoologue.

Layla Ellison, une ingénieure dotée de pouvoirs télékinésiques.

Remi de la Rosa, qui a un robot d'aide appelé Bribon.

Jacob Boyer, un ancien tireur d'élite doté d'un œil vampirique et du fantôme d'un corbeau de compagnie.

Ils ont l'air et le son d'une bande éclectique, et nous sommes sûrs qu'ils seront très amusants à connaître grâce à l'écriture habituellement pleine d'esprit d'Arkane.

Cependant, lorsque vous ne jouez pas en coopération, nous aimerions savoir si vous pouvez passer de l'un à l'autre, ou si vous devez en choisir un pour le long terme.

Redfall se déroule dans un monde ouvert, les limites de la ville s'offrant apparemment à vous et à vos compagnons alors que vous enquêtez sur les expériences macabres qui ont fait exploser le vampirisme au grand jour.

Nous avons eu un premier aperçu du gameplay réel en juin 2022, dans la révélation que vous pouvez regarder ci-dessus, et il ressemble à ce que nous attendions - un jeu d'Arkane avec un accent plus lourd sur l'action que des gens comme Dishonored.

Nous pouvons voir chacun des personnages obtenir son moment sous les projecteurs, avec des pouvoirs comme un ascenseur spectral sur les preuves, et un tas d'armes différentes qui semblent percutantes et satisfaisantes.

Il est clair que vous serez en mesure d'utiliser une certaine furtivité, au moins, avec des armes silencieuses et des takedowns toujours une option, et nous pouvons voir quelques différents types d'ennemis qui seront sur votre chemin, aussi.

Arkane affirme que les mêmes esprits qui ont conçu le Talos-1 de Prey et le Dunwall de Dishonored sont ceux qui ont conçu l'immense monde de Redfall, alors nous espérons qu'il possède les mêmes interconnexions et la même complexité que ces environnements bien-aimés.

Le fait que l'ensemble du jeu soit jouable en coopération jusqu'à quatre joueurs est totalement nouveau pour le studio, et pourrait constituer un énorme pas en avant, mais il a également été clair pour rassurer les joueurs que ceux qui cherchent à y jouer seuls auront toujours une expérience classique d'Arkane sans rien manquer.

Vous aurez des compétences et des capacités à améliorer au fur et à mesure de votre progression dans le jeu, et vous pourrez également personnaliser votre équipement comme bon vous semble, ce qui semble amusant. Les traits des armes modifieront le fonctionnement de chacune d'elles, dans un système qui ressemble un peu à celui de Deathloop.

Il y aura une carte à défricher, dans le style classique du monde ouvert, avec des quartiers que vous pourrez reprendre aux vampires pour aider les citoyens de Redfall à reconquérir leur ville.

Écrit par Max Freeman-Mills.