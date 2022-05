Bethesda repousse Starfield à 2023, Redfall aussi

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bethesda a annoncé qu'elle ne sortirait finalement pas Starfield en 2022, mais qu'elle le déplacerait dans la première moitié de 2023 avec son autre titre à venir, Redfall.

Ce retard sera un coup dur pour Microsoft, étant donné que les deux titres feront partie de son service Game Pass dès leur sortie, et Starfield en particulier sera, espérons-le, une exclusivité majeure dont il pourra se vanter par rapport à PlayStation.

Une mise à jour sur Redfall et Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6- Bethesda (@bethesda) 12 mai 2022

Le jeu de science-fiction devait sortir le 11 novembre 2022, mais nous n'avons pas de date exacte pour le remplacer, comme vous le verrez dans la déclaration ci-dessus.

Bethesda explique que ce retard a pour but de s'assurer que Starfield et Redfall sont aussi aboutis que possible au moment de leur sortie, ce qui a toujours été le cas pour ses principaux jeux, qui ont été lancés dans un certain nombre d'états bogués auparavant.

Les retards éliminent également une concurrence importante de la liste des sorties de jeux de cet hiver, ce qui signifie que ce sera un moment intéressant sur le marché si d'autres éditeurs peuvent capitaliser - Sony en particulier espère probablement qu'il pourra expédier God of War Ragnarök à temps.

Écrit par Max Freeman-Mills.