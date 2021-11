Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Zenimax, la société mère did software, a publié une pile de nouvelles offres demploi et, ce faisant, a suscité de nombreuses spéculations sur ce sur quoi elle pourrait travailler. Beaucoup pensent que Quake pourrait être le prochain gros titre sur la liste did.

Lune de ces listes , basée au studio did à Dallas au Texas, fait référence à des "environnements de science-fiction et de fantasy" et implique "le développement dun FPS daction emblématique de longue date". Sonne familier.

Du portefeuille de Zenimax, nous savons que Machine Games gère Wolfenstein et que la série Rage relève dAvalanche Studios. Cela nous laisse avec Quake et Doom , ce dernier ayant une sortie assez récente. Il est alors facile de comprendre pourquoi les fans pensent quun nouveau Quake est en préparation.

Le timing fonctionne également bien, avec Quake atteignant son 25e anniversaire cette année. Zenimax a célébré en publiant une édition améliorée du Quake original pour Xbox, PlayStation, Switch et PC ; Y compris de nouveaux visuels raffinés, un mode multijoueur local et en ligne et du contenu supplémentaire. Dans le même temps, Quake 2 et Quake Arena étaient également disponibles sur Game Pass pour PC .

Quand est le Black Friday 2021 ? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 12 Octobre 2021 Le Black Friday est lévénement le plus vendu de lannée et nous avons tous les détails pour vous ici.

Quake est un nom légendaire dans le monde des tireurs compétitifs et les fans sont naturellement excités à lidée dun nouveau jeu. Nous pensons quil faudra peut-être un certain temps avant que quoi que ce soit soit annoncé officiellement, mais les choses semblent définitivement positives jusquà présent.