(Pocket-lint) - The Elder Scrolls V: Skyrim est, sans aucun doute, lun des meilleurs jeux de rôle de tous les temps. Peut-être le meilleur de tous les temps (mais nentrons pas dans les arguments). Et maintenant, il est relancé, précisément une décennie après la première sortie de Skrim, pour célébrer le 10e anniversaire du jeu.

Le jeu, intitulé à juste titre The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition , sera en vente à partir du 11 novembre 2021, disponible pour Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series S, PC et, attendez, PlayStation 4 (et PS5 en avant compatibilité).

Hein, PlayStation vous dites ? Cest exact. Cest une sorte de décision surprise, étant donné que le développeur du jeu, Bethesda, a été acquis par Microsoft plus tôt cette année. Cela, cependant, ne semble pas avoir affecté les titres hérités et les accords antérieurs, donc les fans du jeu PS4 et PS5 pourront le récupérer et jouer.

Alors, que pouvez-vous attendre de lédition 10e anniversaire ? Il y a le jeu complet, qui est la même réédition améliorée de lédition spéciale 2016, plus ses trois extensions DLC : Dawnguard, Hearthfire et Dragonborn.

Nous pourrions penser - ou du moins espérer, car cela nest pas confirmé - que Bethesda aura ouvert diverses améliorations technologiques cette fois-ci également, permettant des fréquences dimages plus élevées et un taux de rafraîchissement variable (VRR) pour les utilisateurs de consoles en particulier.

Le jeu serait également doté de nouvelles fonctionnalités supplémentaires, notamment de nouvelles quêtes, de nouveaux boss, armes et sorts, ce qui garantira que vous naurez pas une expérience de jeu identique lorsque vous revisiterez le titre.

Combien cela coûtera exactement, cependant, nous devrons attendre et voir. Bien que ceux qui ont déjà lédition spéciale dans leur collection puissent payer une mise à niveau (vraisemblablement pas le plein prix) pour semparer de ces nouvelles fonctionnalités.

Après avoir déjà passé des dizaines dheures en Tamriel, eh bien, nous sommes sur le point den passer des dizaines de plus. Apportez lédition 10e anniversaire.