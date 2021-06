Starfield confirmé en exclusivité Xbox, date de sortie révélée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Starfield est enfin au grand jour – la première nouvelle adresse IP sur laquelle Bethesda a travaillé en plus de deux décennies a obtenu sa première bande-annonce dans le cadre de la conférence de presse Xbox E3.

La bande-annonce confirme deux énormes nouvelles qui ont fait lobjet de débats en ce qui concerne Starfield - sa date de sortie et la situation dexclusivité. Tout dabord, cette date - il sortira le 11 novembre 2022. Pour les yeux daigle, cela fait exactement 11 ans que le célèbre RPG Skryim est sorti, donc une grande date pour Bethesda.

Lexclusivité est tout aussi importante, cependant, qui a été confirmée comme étant réservée à la Xbox Series X, S et PC. Starfield napparaîtra pas sur PS4 ou PS5, pour ceux qui en doutent (et cela a fait lobjet dun débat clair). Cest vraiment énorme pour les fans de Xbox, mais ce nest pas vraiment une surprise.

Au-delà de cela, la bande-annonce a été à la hauteur de son nom en ne montrant pas grand-chose, à part reconfirmer une fois de plus son aspect graveleux et son univers de science-fiction réaliste. Nous allons clairement sortir dans lespace, et sur la base du pistolet mis en évidence dans la bande-annonce, ce ne sera pas une conduite fluide tout le temps.

Nous espérons en savoir plus sur Starfield dans les mois à venir, même sil reste encore un bon moment avant sa sortie. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en saurons plus.

Écrit par Max Freeman-Mills.