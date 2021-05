Aperçu de Deathloop: le temps sera-t-il de votre côté?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Deathloop sannonçait comme lune des versions PS5 les plus excitantes de ce printemps. Ensuite, il est devenu lun des nombreux jeux à subir des retards en raison des effets à long terme de la pandémie, ce qui a rendu le travail sur des projets collaboratifs plus difficile que jamais.

Maintenant, cependant, Arkane Lyon a jusquà septembre pour le peaufiner, et le temps supplémentaire semble susceptible dintensifier encore plus notre enthousiasme pour le jeu. Nous avons eu une nouvelle procédure de gameplay guidée directement par Arkane Lyon et le directeur du jeu et directeur artistique de Deathloop, et avons une multitude de nouveaux détails à partager.

Nous avons eu un bon aperçu de la façon dont Deathloop commence pour les joueurs, ce que nous ne gâcherons en aucun cas, mais, en bref, le personnage du joueur Colt se réveille et se retrouve coincé dans une boucle temporelle sur lîle de Blackreef, apparemment un immense paradis pour le masses criminelles et dérangées. Il a un objectif: trouver un moyen de briser la boucle.

Cest plus facile à dire quà faire, cependant, et oblige Colt à tuer huit cibles principales avant la réinitialisation de la boucle, chacune étant fortement protégée ou déguisée. Nous savions en grande partie tout cela auparavant, mais Arkane nous a donné un aperçu de plus près comment cela fonctionne réellement dans chaque boucle dans laquelle un joueur se lance.

Bien que cela puisse ressembler à la même structure quun roguelike Returnal -esque, où les joueurs ont une chance de terminer leurs objectifs daffilée, puis doivent repartir de zéro sils ne peuvent pas le gérer, le directeur du jeu Dinga Bakaba sest efforcé de montrez en quoi le jeu diffère de ce modèle.

Dune part, il y a une certaine permanence entre les courses - les joueurs peuvent collecter une substance appelée Residium pour gagner des améliorations qui durent entre les courses. De plus, un système Reprise leur permet de mourir trois fois avant la fin dune course, un peu de marge de manœuvre qui facilite grandement lexpérience.

Une grande information, cependant, est que même au début dune course, les joueurs sont totalement libres daller où ils veulent et de planifier comme ils le souhaitent. Blackreef est divisé en quatre zones volumineuses: le complexe, Updaam, Fristad Rock et Karls Bay. Chacun est à peu près aussi grand que les plus grands niveaux de la série Dishonored, mais apparemment plus dense avec des détails et des intérieurs.

Chacune de ces quatre zones peut être visitée pendant les quatre tranches horaires de la journée que la boucle permet, et chacune sera radicalement différente entre les tranches. Une zone de château peut être calme et inoccupée pendant laprès-midi, mais grouillante de vie lors dune fête le soir, tandis quune bibliothèque peut avoir des heures douverture qui ne vous permettent de la visiter quà certaines heures, par exemple.

Si cela semble compliqué, cest le cas - mais du point de vue du joueur, les choses devraient être extrêmement faciles. Disons que vous êtes dans une zone pendant laprès-midi et découvrez un indice que vous souhaitez suivre dans une autre zone qui nécessite le créneau du matin déjà parti. Vous pouvez simplement terminer votre course (que ce soit en fuyant une falaise ou en vous engageant dans un combat peu judicieux) et en commencer une autre, en choisissant de vous déformer directement dans la bonne zone. Même si vous voulez passer directement à la fente du soir pour tirer sur un certain fil, cest parfaitement bien et autorisé.

En faisant de ce système un système si facile à utiliser rapidement, Bakaba a déclaré que lespoir était que les joueurs puissent simplement suivre les pistes qui les intéressent, tandis que le jeu traite de toute la planification complexe et de lIA en arrière-plan. Chaque boucle jouée, quelle soit courte ou longue, offrira plus dinformations quun joueur avisé peut utiliser pour comprendre à la fois ce qui se passe exactement dans Blackreef et comment éliminer ses cibles plus efficacement.

Cependant, au fur et à mesure que vous vaquez à vos affaires, vous naurez pas la tâche facile - il y a des tas dennemis qui font la fête et se détendent autour de Blackreef, tous avec des ordres de tir à vue. En plus de ceux-ci, cependant, vous avez un adversaire sérieux à craindre - Julianna.

Cet assassin rival vous traquera et vous gênera, essayant de tuer pour mettre fin à votre boucle, et elle est soit contrôlée par une IA plus compliquée et plus agressive, soit par un autre joueur humain. Cette facette multijoueur de Deathloop est lun de ses grands rebondissements et semble pouvoir être très amusant.

Vous pourrez vous lancer dans les jeux dautres joueurs en tant que Julianna pour leur poser des pièges et essayer de les envoyer de la manière que vous jugerez appropriée, avec des récompenses cosmétiques et plus de pouvoirs à débloquer pour elle lorsque vous maîtrisez les choses. Bien sûr, si vous ne voulez pas ce stress supplémentaire, vous pouvez simplement vous en tenir au jeu hors ligne et lutter contre lIA.

Dans les images de prévisualisation, nous disons, quant à lui, Blackreef lui-même a été à la hauteur de sa présentation par Sébastien Mitton comme lun des personnages principaux du jeu. Nous avons vu la même zone dans quelques fuseaux horaires différents, avec un éclairage complètement différent et des dispositions ennemies dans chacun.

Cest un paradis luxuriant des années 1960, plein dimages bizarres et de salles incroyables à explorer, plein de conversations à écouter, denregistrements à classer et de notes à lire. Tous ces éléments vous permettront de mieux comprendre ce qui se passe.

Il est clair quil y a aussi beaucoup de variété visuelle entre les résidences palatiales et les environnements industriels, les serres étranges et les paysages tentaculaires, et nous avons hâte de commencer à en apprendre davantage sur ses tenants et aboutissants.

En fait, la situation graphique dans son ensemble a également obtenu une nouvelle clarté de laperçu. Nous pouvons confirmer que le jeu vise un 60FPS fluide sur PS5, avec une résolution 4K adaptative. Notre flux vidéo était en 1080p, nous ne pouvons donc pas attester de la qualité de cette solution, mais cela a parfaitement fonctionné sur dautres titres.

Le jeu a fière allure, en bref, avec les différentes plages horaires offrant toutes leur propre éclairage, du soleil brillant du matin à lobscurité nocturne imprégnée de néons. Cest autant une publicité pour la direction artistique que la fidélité graphique, jusquà la bande-son jazzy.

Arkane ne lésine pas non plus sur le gameplay instantané. Tout comme dans la série Dishonored et la plus récente Prey, vous disposez dun ensemble de façons différentes de cocher une cible de votre liste.

Pour simplifier les choses, vous avez un arsenal darmes amusant à explorer, des pistolets à double usage aux fusils de chasse et aux LMG, ou encore des pistolets à clous silencieux pour un avantage furtif. Vous pouvez également vous mêler efficacement au corps à corps, et une version légèrement édulcorée du tout-puissant coup de pied du Dark Messiah of Might and Magic dArkane est de retour pour vous permettre de faire détourner les gens, de descendre des falaises ou de les affronter.

Une gamme de pouvoirs que vous pouvez débloquer et augmenter de niveau, y compris une courte téléportation de type Blink appelée Shift, ou la possibilité de lier plusieurs ennemis ensemble pour les tuer dun seul coup en utilisant Nexus .

Les bibelots à collectionner peuvent personnaliser davantage votre chargement en modifiant le fonctionnement de vos armes et capacités de votre personnage, et vous pouvez les échanger à la volée, ce qui en fait un système adaptable qui pourrait constituer des moyens vraiment uniques datteindre vos objectifs.

Vous pouvez commencer simple, mais vous pouvez collecter des bibelots pour devenir un maniaque à double maniement et à double saut. Lorsque le jeu sortira, préparez-vous à voir les speedrunners terminer les choses de manière vraiment absurde, en gros.

Si Arkane peut utiliser le temps supplémentaire pour peaufiner le jeu à un éclat parfait (et cest certainement ce à quoi il commence à ressembler déjà), Deathloop devrait offrir un mélange de plaisir sérieusement délirant lors de sa sortie en septembre.

Du plaisir de découvrir les environnements tentaculaires de Blackreef à la découverte du pourquoi et du comment fonctionne la boucle temporelle, en passant par la myriade de façons dempiler la douleur sur ses habitants dépravés, nous avons hâte den voir plus et de mettre la main dessus.

Écrit par Max Freeman-Mills.