(Pocket-lint) - Bethesda est un titan du jeu avec certaines des franchises les plus populaires au monde à son actif, comme Fallout et The Elder Scrolls. Maintenant, cependant, il travaille sur quelque chose de complètement nouveau - une IP de science-fiction totalement nouvelle.

Le jeu sappelle Starfield, nous le savons bien, et vous êtes lendroit idéal pour découvrir tout ce que nous savons sur le prochain titre.

Bethesda a dévoilé Starfield à lE3 en 2018 avec la bande-annonce ci-dessus qui nous donne très peu de choses à faire - elle ne dure quune minute! Ce nom évocateur a mis la rumeur en surmultipliée, mais il ny avait pas de date de sortie pour laccompagner.

Nous sommes évidemment des années à partir de ce moment-là, et nous navons pas encore entendu beaucoup plus sur Starfield. Nous savons que cest maintenant la priorité principale à Bethesda, cependant, prenant le pas sur Elder Scrolls 6 également annoncé, donc il y a clairement beaucoup de ressources qui y sont jetées.

Le type de publication qui se traduit nest pas clair, mais des indications récentes indiquent que Bethesda espère pouvoir la publier cette année, en 2021 - en la dévoilant en été et en la diffusant en hiver. Cela semble très prometteur, bien que ce soit un redressement assez serré. Nous allons probablement couvrir nos paris et dire que 2022 est toujours la date la plus probable, avec une révélation à venir cette année.

Ce qui aurait été une simple estimation il y a seulement quelques mois est devenu plus compliqué en ce qui concerne les plates-formes probables du jeu. Après tout, Microsoft a récemment finalisé son achat à succès de Bethesda, et les exclusivités de grands noms auront sûrement été lun des principaux facteurs de motivation derrière cela.

Par conséquent, nous sommes assez convaincus quà moins que Sony nait signé une sorte daccord secret, vous pouvez vous attendre à ce que Starfield soit exclusif aux consoles Xbox. Très probablement, ce ne sera que sur Xbox Series X et S, car cela sonne pour tout le monde comme un titre de nouvelle génération.

Cependant, les joueurs PC ne doivent pas désespérer - Bethesda a toujours traité la plate-forme correctement, et Xbox Game Pass pour PC signifie que nous sommes presque sûrs quil y arrivera également le jour du lancement. Inutile de dire que nous pensons que ce sera également sur console Game Pass dès le premier jour, un vrai régal pour les abonnés sur toute la ligne.

Nous ne savons presque rien sur Starfield, avec les seuls indices donnés par cette bande-annonce cryptique. Il montre une planète avant de révéler un satellite qui se déplie et passe à travers une sorte de trou de ver ou de porte cosmique.

Le mot «constellation» apparaît également partiellement au début - mais nous grattons le tonneau, ici! La réalité est que nous ne savons que peu de choses à coup sûr - cest un jeu de science-fiction, par exemple, et il semble quil y ait beaucoup de thèmes dexploration spatiale dans lesquels entrer.

Que cela nous voit jouer le rôle dun astronaute ou dun astronaute, et le genre dhistoire que le jeu racontera, devra sortir avec le temps. Bethesda se spécialise évidemment dans les RPG en monde ouvert, nous soupçonnons donc également quil est susceptible de sintégrer dans un moule similaire.

La nature branlante de ce satellite dans le teaser, et certaines citations de Bethesda supremo Todd Howard, donnent limpression que le voyage dans lespace ne sera pas une tâche facile à Starfield, cependant. En parlant à Elon Musk en 2019, Howard la comparé à «un vol dans les années 40, comme si cétait dangereux», alors nous espérons quil pourrait y avoir des mécanismes intéressants sur ce front.

Après une bonne partie du silence radio, à la fin de 2020, quelques images sont apparues de nulle part, y compris celle ci-dessus, prétendant provenir de versions préliminaires de Starfield. Il ny a aucune preuve de cela, et seulement quelques similitudes dans la conception de linterface utilisateur par rapport au site Web officiel de Starfield pour le sauvegarder.

Il ny a pas grand-chose à faire, mais il semble que cela confirme quelques détails, y compris la possibilité de sortir dans lespace dans le jeu et le fait quil pourrait avoir une perspective à la troisième personne. Il semble également que cela pourrait permettre aux joueurs de choisir leur équipement et leurs armes, à en juger par licône en bas à gauche.

Encore une fois, cest tout ce que nous devons approfondir pour le moment - cest assez mince, mais il sera intéressant de regarder en arrière lorsque nous aurons plus dinformations, pour déterminer sil sagit de larticle authentique.

Écrit par Max Freeman-Mills.