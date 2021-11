Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bethesda est un titan du jeu avec certaines des franchises les plus populaires au monde à son actif, comme Fallout et The Elder Scrolls. Maintenant, cependant, il travaille sur quelque chose de complètement nouveau - une propriété intellectuelle de science-fiction totalement nouvelle.

Le jeu sappelle Starfield, nous le savons, et vous êtes au bon endroit pour découvrir tout ce que nous savons sur le titre à venir.

Bethesda a dévoilé Starfield à lE3 en 2018 avec la bande-annonce ci-dessus qui nous donne très peu de choses à faire - elle ne dure quune minute ! Ce nom évocateur a mis le moulin à rumeurs à la vitesse supérieure, mais il ny avait pas de date de sortie pour laccompagner.

Maintenant, cependant, nous avons enfin une date - à lE3 2021, Bethesda a ouvert la présentation de Xbox avec une bande-annonce plus longue pour le jeu et a confirmé sa date de sortie le 11 novembre 2022.

Cela signifie que le jeu est encore loin, mais nous avons au moins une date à espérer.

Ce qui aurait été une simple estimation au fil des ans est devenu plus compliqué en ce qui concerne les plates-formes probables du jeu. Après tout, Microsoft a récemment finalisé son achat à succès de Bethesda, et les exclusivités de grands noms auront sûrement été lune des principales motivations derrière cela.

Cest pourquoi ce nétait pas une grande surprise dobtenir la confirmation que le jeu sera exclusif aux consoles Xbox et PC lors de sa sortie - Starfield napparaîtra pas sur PS4 ou PS5.

Pour en revenir au bon côté de cette information, le jeu sortira également directement sur Xbox Game Pass, donc si vous êtes abonné à ce service, vous pourrez y jouer immédiatement sans frais supplémentaires.

Même après deux bandes-annonces, nous ne savons toujours presque rien de Starfield, avec seulement des indices donnés par cette paire de clips. Le teaser original montre une planète avant de révéler un satellite qui se déploie et passe à travers une sorte de trou de ver ou de porte cosmique.

Le mot "constellation" apparaît également partiellement au début - et il revient également dans la deuxième bande-annonce, cette fois appelée groupe de personnes. Todd Howard a confirmé dans une interview avec The Telegraph que ce groupe est la clé de lhistoire, les qualifiant de "dernier groupe dexplorateurs de lespace".

Le groupe est apparemment lune des nombreuses factions avec lesquelles le joueur interagira dans le jeu – un concept familier aux amateurs des précédents RPG de Bethesda. Nous avons eu de courtes vignettes du développeur sur certaines des colonies que vous visiterez à Starfield, y compris New Atlantis, ci-dessous, ainsi que Neon et Akila .

Les clips sont super courts et ne contiennent que des illustrations conceptuelles animées, mais ils donnent quand même quelques indices sur la façon dont le monde de Starfield pourrait fonctionner, il vaut donc la peine de les vérifier.

Que tout cela nous voie jouer le rôle dun astronaute ou dun astronaute, et le genre dhistoire que le jeu racontera, devront tous deux sortir avec le temps. Bethesda se spécialise évidemment dans les RPG en monde ouvert, nous soupçonnons donc également quil est susceptible de sintégrer dans un moule similaire.

Nous savons cependant que vous créerez un personnage personnalisé - comme cela a été confirmé lors dune discussion sur Reddit , le jeu vous permettra de choisir vos pronoms et votre genre, avec un dialogue enregistré pour soutenir les choix que vous choisissez, une belle touche inclusive.

La nature branlante de ce satellite dans le premier teaser et certaines citations plus anciennes du supremo de Bethesda, Todd Howard, donnent limpression que les voyages dans lespace ne seront pas une tâche facile à Starfield, cependant. En parlant à Elon Musk en 2019, Howard la comparé à "un vol dans les années 40, comme si cétait dangereux", donc nous espérons quil pourrait y avoir des mécanismes intéressants sur ce front.

Après une bonne partie du silence radio, fin 2020, quelques images sont sorties de nulle part, y compris celle ci-dessus, censée provenir de versions préliminaires de Starfield. Il ny a aucune preuve de cela, et seulement quelques similitudes dans la conception de linterface utilisateur par rapport au site Web officiel de Starfield pour le sauvegarder.

Quest-ce que le Pocket-lint quotidien et comment lobtenir gratuitement? Par Stuart Miles · 15 Novembre 2021

Ce nest pas grand-chose à faire, mais il semble que cela confirme quelques détails, notamment la possibilité de sortir dans lespace dans le jeu et le fait quil pourrait avoir une perspective à la troisième personne. Il semble également que cela pourrait laisser les joueurs choisir leur équipement et leurs armes, à en juger par licône en bas à gauche.

Encore une fois, cest tout ce que nous devons creuser pour le moment - cest assez mince, mais il sera intéressant de regarder en arrière lorsque nous aurons plus dinformations, pour déterminer sil sagit de larticle authentique.