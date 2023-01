Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Bethesda est un titan du jeu vidéo, avec à son actif certaines des franchises les plus populaires au monde, comme Fallout et The Elder Scrolls. Aujourd'hui, Bethesda travaille sur quelque chose de tout à fait nouveau - une nouvelle propriété intellectuelle de science-fiction.

Le jeu s'appelle Starfield, et vous êtes au bon endroit pour découvrir tout ce que nous savons sur ce titre à venir.

Bandes-annonces et date de sortie de Starfield

Bethesda a dévoilé Starfield à l'E3 en 2018 avec la bande-annonce teaser ci-dessus, qui ne nous a pas donné grand-chose : elle ne dure qu'une minute ! Ce nom évocateur a mis le moulin à rumeurs en ébullition, mais aucune date de sortie n'est venue l'accompagner.

Plus tard, cependant, nous avons enfin obtenu une date : à l'E3 2021, Bethesda a ouvert la présentation de Xbox avec une bande-annonce plus longue pour le jeu et a confirmé que sa date de sortie était le 11 novembre 2022. Cette date a malheureusement été révisée en mai 2022, lorsque Bethesda a reporté le jeu à la première moitié de 2023, selon la déclaration ci-dessous.

Une mise à jour sur Redfall et Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6- Bethesda (@bethesda) 12 mai 2022

Les premières rumeurs suggèrent que le jeu pourrait faire l'objet d'une édition Collector accompagnée d'une smartwatch entièrement fonctionnelle dans un coffret de présentation.

La bande-annonce légèrement plus longue ci-dessus nous a donné un peu plus de matière à travailler, mais c'est en juin 2022 que nous avons eu notre premier aperçu complet du gameplay, dans un showcase que vous pouvez voir plus bas sur cette page.

Plateformes Starfield

Ce qui aurait pu être une simple estimation au fil des ans s'est compliqué lorsqu'il s'est agi des plateformes probables du jeu. Après tout, Microsoft a récemment achevé le rachat de Bethesda, et les exclusivités des grands noms ont sûrement été l'une des principales motivations de ce rachat.

C'est pourquoi il n'a pas été très surprenant d'obtenir la confirmation que le jeu sera exclusif aux consoles Xbox et au PC lors de sa sortie - Starfield n'apparaîtra pas sur la PS4 ou la PS5.

Pour revenir au bon côté de cette information, le jeu sortira aussi directement sur Xbox Game Pass, donc si vous êtes abonné à ce service, vous pourrez y jouer immédiatement sans frais supplémentaires.

Gameplay de Starfield

Même après deux bandes-annonces, nous ne savions encore presque rien de Starfield, les deux clips ne donnant que des indices. Cela a changé lors du showcase de Xbox et Bethesda en juin 2022, qui comprenait une démonstration de gameplay de 15 minutes.

Il s'agit d'une démo qui présente toute une série de piliers de gameplay qui composeront Starfield, notamment des aperçus du combat, du créateur de personnage, du dialogue et de l'exploration. Nous avons même droit à quelques combats entre vaisseaux à la fin.

Todd Howard, de Bethesda, a ensuite accordé un entretien approfondi à IGN, dans lequel il explore un grand nombre des aspects présentés dans la bande-annonce, alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil pour obtenir des détails plus précis sur ce que nous allons aborder ci-dessous.

Le jeu semble présenter certains éléments familiers des RPG de Bethesda : vous pouvez jouer en vue à la première ou à la troisième personne, par exemple. Il y a une fois de plus un arbre de compétences et un système de perk, et vous pouvez choisir le background de votre personnage ainsi que tous les aspects de son apparence.

À partir de là, vous pourrez vous lancer dans une galaxie de 1 000 planètes entièrement réalisées, toutes visitables et sur lesquelles vous pourrez atterrir où bon vous semble. C'est une quantité folle de contenu à explorer, et cela ne peut que signifier qu'il y a une certaine génération procédurale en cours.

Il sera intéressant de voir comment Bethesda intégrera d'autres quêtes et zones artisanales dans ce terrain de jeu. Nous savons que le jeu aura des factions et une histoire principale, bien qu'elle soit encore assez mystérieuse à ce stade, impliquant la découverte d'artefacts anciens. Howard a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'histoire principale dure de 30 à 40 heures et que nous visiterons des lieux détaillés, dont la Nouvelle Atlantide, la plus grande ville jamais construite par Bethesda.

La construction de bases est un retour de Fallout 4 et semble beaucoup plus intuitive, même si elle risque encore de diviser les joueurs entre ceux qui s'y intéressent et ceux qui ne s'y intéressent pas.

Vous pouvez également utiliser un système complet de construction de vaisseaux spatiaux, en concevant votre vaisseau exactement comme vous le souhaitez, ce qui signifie également que vous pouvez vous livrer à des combats à l'ancienne contre d'autres vaisseaux, ce qui est totalement nouveau pour Bethesda. Vous ne pourrez pas voler directement de l'espace à la surface d'une planète, cependant - Bethesda a déclaré que le coût d'ingénierie de cette fonctionnalité n'en valait pas la peine.

Des matériaux d'artisanat peuvent être collectés un peu partout pour vous permettre de construire votre vaisseau et d'autres améliorations, tandis qu'un système de recherche s'occupera des tâches pendant que vous êtes occupé à faire autre chose.

Tout cela se trouve dans un moteur de jeu nouvellement mis à jour qui a certainement l'air spectaculaire à certains moments, mais il sera également essentiel de voir comment Bethesda peut gérer les performances du jeu - les lancements buggés font partie de son ADN, mais nous aimerions voir Starfield lancé avec un taux de trame lisse et peu de bugs.

L'histoire de Starfield

Le teaser original de Starfield montrait une planète avant de révéler un satellite qui se déplie et traverse une sorte de vortex ou de porte cosmique.

Le mot "constellation" apparaît partiellement au début, également - et il revient également dans la deuxième bande-annonce, cette fois-ci sous la forme d'un groupe de personnes. Todd Howard a confirmé dans une interview accordée au Telegraph que ce groupe est un élément clé de l'histoire, le qualifiant de "dernier groupe d'explorateurs de l'espace".

Le groupe est apparemment l'une des nombreuses factions avec lesquelles le joueur interagira dans le jeu - un concept familier pour les amateurs des précédents RPG de Bethesda. Le développeur nous a présenté de courtes vignettes sur certaines des colonies que vous visiterez dans Starfield, notamment New Atlantis, ci-dessous, ainsi que Neon et Akila.

Les clips sont très courts et ne contiennent qu'un concept art animé, mais ils donnent tout de même quelques indices sur la façon dont le monde de Starfield pourrait fonctionner, et cela vaut la peine de les regarder en même temps que la vidéo de gameplay plus longue qui se trouve plus haut.

Tout cela devrait nous permettre d'endosser le rôle d'un spationaute ou d'un astronaute, et il est clair que la découverte d'artefacts anciens et de sites intéressants pourrait être l'élément déclencheur de l'histoire principale du jeu (une intrigue bien connue des fans de Mass Effect).

Nous savons également que vous créerez un personnage personnalisé et, comme cela a été confirmé lors d'une discussion sur Reddit, le jeu vous laissera choisir vos pronoms et votre genre, avec des dialogues enregistrés pour soutenir les choix pour lesquels vous optez, une belle touche inclusive.

En ce qui concerne les dialogues, Bethesda a révélé en octobre 2022 qu'il avait franchi la barre des 250 000 lignes de dialogue, soit plus du double du total présent dans Fallout 4, nous pourrions donc avoir droit à de nombreuses conversations.

Le tout sera accompagné d'un nouveau système de persuasion, un retour aux anciens jeux où l'on est un peu plus informé des choix que l'on fait, comme vous pouvez le voir dans l'interview ci-dessous.

Dans quelques bandes-annonces et clips diffusés jusqu'à présent, vous pouvez apercevoir un grand robot qui ressemble à un compagnon pour le joueur, et cela a été confirmé dans le court trailer ci-dessous.

Il s'appelle Vasco et peut accompagner le joueur dans ses explorations, lui offrant plus de stockage et même un peu de protection si un combat éclate. Le design distinctif du robot est impressionnant, et nous serons intéressés de voir quelles autres implications Vasco aura dans le jeu.

