(Pocket-lint) - Il y a eu beaucoup de va-et-vient pour savoir si lachat de Bethesda par Microsoft entraînerait dénormes exclusivités de console pour les joueurs Xbox à lavenir.

Lun des jeux susceptibles de tomber dans cette catégorie exclusive est Elder Scrolls 6 . Le chef de Xbox, Phil Spencer, la presque confirmé plus tôt cette année.

Depuis lors, le directeur général de Xbox, Aaron Greenberg, a déjà clairement indiqué que Starfield (lautre IP importante de Bethesda) ne viendrait pas surPlayStation 5 et serait lancé sur Xbox.

Le journaliste de GamesBeat, Jeff Grubb, semble également être au courant, suggérant que Elder Scrolls 6 sera en effet une exclusivité Xbox.

Non. Et Elder Scrolls 6 est également prévu en exclusivité Xbox. https://t.co/K4VCC5DrXL – Jeff Grubb (@JeffGrubb) 30 août 2021

Il est logique que le dernier Elder Scrolls soit publié en exclusivité Xbox. Bethesda étant désormais détenue par Microsoft, il est logique que la société tire parti de cette popularité pour augmenter les ventes de la Xbox Series X. Bien quil ny ait aucun mot officiel de lune ou lautre société, tous les indices que nous avons eus jusquà présent suggèrent que ce sera probablement une réalité.

Lors dune discussion lors de la table ronde Bethesda Joins Xbox plus tôt cette année, Phil Spenser a parlé de la logique de lexclusivité "si vous êtes un client Xbox, la chose que je veux que vous sachiez, cest quil sagit de vous proposer de superbes jeux exclusifs qui sont expédiés sur des plates-formes où Le Game Pass existe. Et cest notre objectif, cest pourquoi nous faisons cela, cest la racine de ce partenariat que nous construisons - et la capacité créative que nous serons en mesure de mettre sur le marché pour les clients Xbox va être le le meilleur que cela ait jamais été pour Xbox après que nous ayons terminé ici."

Cest aussi clair que nous lavons eu – les grands jeux à venir de Bethesda, où ils ne sont pas liés à des communautés ou à des contrats en ligne existants, seront exclusivement sur les plateformes Game Pass. Mais cela vaut la peine de dire ce quest une plate-forme Game Pass - cela laisse beaucoup de place à lattente que les joueurs sur PC obtiendront ces gros jeux, donc ce nest pas seulement amusant pour les propriétaires de Xbox daller de lavant.