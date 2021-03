Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a eu beaucoup de va-et-vient pour savoir si lachat récemment confirmé par Microsoft de Bethesda entraînerait dénormes exclusivités de console pour les joueurs Xbox à lavenir, et le chef de la Xbox, Phil Spencer, sest finalement mobilisé pour donner une clarté indispensable.

Il a participé à une grande table ronde pour célébrer larrivée de Bethesda, qui vaut bien une vue en entier sur YouTube si vous êtes curieux. Cest plein de bribes intéressantes, mais la section qui génère le plus de buzz est celle où Spencer aborde lexclusivité dans les détails.

Précisant quil ne peut pas simplement dire que chaque jeu Bethesda sera exclusif, car il y a des exceptions évidentes à venir comme Deathloop et GhostWire: Tokyo dans le pipeline, il continue en disant que "si vous êtes un client Xbox, ce que je veux vous devez savoir quil sagit de vous proposer de superbes jeux exclusifs qui sont livrés sur des plates-formes où Game Pass existe. Et cest notre objectif, cest pourquoi nous faisons cela, cest la racine de ce partenariat que nous construisons - et la création la capacité que nous pourrons mettre sur le marché pour les clients Xbox sera la meilleure qu’elle ait jamais été pour Xbox une fois que nous aurons terminé ici. »

Cest aussi clair que nous lavons eu: les grands jeux à venir de Bethesda, où ils ne sont pas liés à des communautés en ligne ou à des contrats existants, seront exclusivement sur les plates-formes Game Pass. Cela signifie que tout le monde espère jouer à The Elder Scrolls 6 ou Starfield sur leur PS5, en dautres termes.

Cela vaut également pour les séries Doom et Wolfenstein, mais cela vaut la peine de dire ce quest une plate-forme Game Pass - cela laisse beaucoup de place à lespoir que les joueurs sur PC obtiendront ces gros jeux, donc ce nest pas seulement amusant. pour les propriétaires de Xbox à lavenir.

Écrit par Max Freeman-Mills.