(Pocket-lint) - Lorsquil sagit de jeux immersifs à la première personne avec un gameplay émergent et des systèmes complexes à conquérir à travers des niveaux complexes, il ny a pas de développeur comme Arkane. Sa série Dishonored compte parmi les jeux les plus inventifs et les plus surprenants de ces dernières années, et elle est sur le point de faire un autre succès avec son prochain titre, Deathloop.

Le jeu est une console chronométrée exclusive pour la PlayStation 5 et sortira également sur PC, et il y a beaucoup de choses uniques à ce sujet. Cest pourquoi nous avons rassemblé ici tous les détails clés que vous devez connaître.

Deathloop a été annoncé il y a longtemps, mais sa date de lancement na été confirmée quà la fin de 2020. Le jeu sortira le 21 mai 2021, sur PS5 et PC, ce qui en fera lun des premiers titres tiers à faire. son chemin sur la console la plus récente et la plus puissante de Sony.

Cest là que les choses se compliquent un peu - comme nous lavons dit, Deathloop sort initialement sur PS5 et PC. Cependant, depuis que le jeu a été annoncé et présenté comme une exclusivité console, le terrain a changé sous Arkane.

Le développeur appartient à Bethesda, qui est en train dêtre acheté par Microsoft, ce qui rend évidemment la Xbox Series X et S. Tout à coup, Bethesda sest retrouvé à publier une exclusivité pour ce qui est en fait un fabricant de console rival.

À son honneur, léquipe Xbox a confirmé que rien ne changera pour le lancement de Deathloop et quil restera une exclusivité PS5 pendant un an. Après cela, cependant, vous pouvez investir beaucoup dargent sur les Xbox de nouvelle génération, et très probablement directement sur Game Pass.

Deathloop se déroule sur lîle de Blackreef, un lieu mystérieux qui semble se dérouler dans une sorte de version de réalité alternative des années 60, du moins en ce qui concerne la mode. Une vaste gamme de types néfastes est rassemblée sur lîle et profite dune fête sadique perpétuelle grâce à une boucle temporelle qui réinitialise un seul jour encore et encore.

Les joueurs contrôleront Colt, un homme chassé par toute lîle alors quil tente de briser la boucle en tuant huit cibles clés dans un délai strict. Mourez ou échouez à tous les tuer avant minuit, et la boucle se réinitialisera, pour un autre essai.

Cela ressemble à une histoire vibrante racontée avec flair, et Arkane dit que lîle en viendra à se sentir comme un personnage à part au moment où les joueurs progresseront dans leurs courses, nous avons donc hâte de nous mettre les dents et de trouver exactement pourquoi Colt est en fuite et comment la boucle temporelle fonctionne vraiment.

Cest là que les choses deviennent juteuses - Deathloop ressemble à un assortiment absolu déléments de jeu. Cest un jeu de tir à la première personne, et semble être structuré un peu comme un Roguelike, en ce sens que votre progression se réinitialise lorsque vous mourez. Cependant, comme les meilleurs jeux de ce genre, les connaissances que vous acquérez à chaque course devraient vous aider à aller plus loin la prochaine fois.

Il y a clairement des tas darmes à trouver et à utiliser, avec des remorques montrant des fusils de chasse, des pistolets, des SMG, des fusils de sniper et une technologie plus extravagante, tandis que Colt a également accès à ce qui ressemble à des capacités spéciales assez puissantes.

Celles-ci semblent inclure la possibilité de se téléporter sur de courtes distances, ce qui sera familier aux joueurs de Dishonored, et de déplacer les gens avec une certaine force, entre autres. Les joueurs devront être rapides et efficaces pour tuer leurs huit cibles tout en parcourant la carte pendant 24 heures de jeu.

Cependant, une autre tournure étonnante se présente sous la forme du multijoueur de Deathloop - les suivre tout au long du trajet est un assassin rival, Julianna, dont le seul but est de tuer Colt. Ce tueur est contrôlé par un autre joueur envahisseur (bien que vous puissiez choisir de le faire contrôler par lIA à la place), ce qui nous rappelle les mécanismes dinvasion des jeux Dark Souls.

Prendre le contrôle de Julianna pour perturber les plans des autres joueurs, ou réussir à combattre un joueur envahisseur dans votre propre jeu, ressemble à une incroyable pincée de drame supplémentaire et de chaos imprévisible pour nous.

