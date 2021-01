Nouveau jeu Indiana Jones annoncé par Bethesda

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bethesda a annoncé quelle développait un nouveau jeu Indiana Jones, avec le studio derrière les jeux Wolfenstein à la barre.

Exécutif produit par Todd Howard (Fallout, The Elder Scrolls), il sera également réalisé en collaboration avec Lucasfilm Games.

On en sait peu plus à lheure actuelle, avec seulement un clip teaser diffusé sur Twitter jusquà présent. Nous ne savons même pas encore de quel genre de jeu il sagira, sil sagira dun jeu de tir à la première personne / jeu daction comme les autres de MachineGames ou sil sera plus dans le moule à la troisième personne de Tomb Raider.

Un nouveau jeu Indiana Jones avec une histoire originale est en développement dans notre studio, @MachineGames , et sera produit par Todd Howard, en collaboration avec @LucasfilmGames . Il faudra du temps avant que nous ayons plus à révéler, mais nous sommes très heureux de partager les nouvelles daujourdhui! - Bethesda (@bethesda) 12 janvier 2021

Il faudra du temps avant que nous le découvrions, semble-t-il: "Il faudra du temps avant que nous ayons plus à révéler", a déclaré le compte Twitter Bethesda.

Bethesda (Zenimax Media) est actuellement rachetée par Microsoft , pour sajouter à sa liste toujours croissante de grands studios de développement sous la bannière Xbox Studios.

Le prix à payer est de 7,5 milliards de dollars, et lacquisition devrait être finalisée au cours du second semestre 2021.

Bien quil soit peu probable que le jeu Indy apparaisse également cette année, Deathloop et Ghostwire: Tokyo devraient sortir dans les mois à venir.

Tout semble beaucoup plus rose pour lentreprise après les retombées de, euh, Fallout 76.

Écrit par Rik Henderson.