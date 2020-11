Bethesda révisant le moteur RPG avant Elder Scrolls 6

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bethesda est restée silencieuse sur le front des sorties depuis un petit moment maintenant, depuis les débuts quelque peu malheureux de son jeu de tir en ligne Fallout 76, mais les choses ont évidemment été beaucoup plus occupées du côté des affaires.

Son rachat par Xbox est en cours, bien que la taille de laccord signifie que cela prendra un certain temps, il y a encore de gros mouvements en cours en prévision de la mise sous contrôle du développeur par Xbox.

Le réalisateur de Bethesda, Todd Howard, a longtemps été la voix la plus forte en ce qui concerne les jeux et les projets du studio, et il a récemment donné une interview assez éclairante à la conférence Develop: Brighton Digital 2020, que vous pouvez voir en entier ci-dessous.

Il y a beaucoup de friandises intéressantes là-dedans, notamment le fait que Bethesda travaille sur une refonte totale de son moteur de jeu pour propulser les titres à venir très attendus The Elder Scrolls 6 et Starfield, bien que ni lun ni lautre ne soit susceptible dapparaître ou même dêtre largement montré pour encore quelques années.

Cest une nouvelle excitante étant donné que la version actuelle du moteur RPG avait lair un peu longue dans la dent au moment où Fallout 4 est arrivé. Léquipe qui y travaille est apparemment beaucoup plus grande que les réécritures précédentes ne le justifiaient également.

Ailleurs, Howard a confirmé que le prochain jeu Elder Scrolls et Starfield seraient des jeux Xbox Game Pass du premier jour, dans le cadre de la nouvelle relation quil va nouer avec Microsoft - comme en témoigne déjà larrivée rapide de Doom Eternal sur le service après le le rachat a été annoncé.

Écrit par Max Freeman-Mills.