Vous pouvez saisir Quake II gratuitement dès maintenant

(Pocket-lint) - Cet été a été nettement anormal à bien des égards, notamment en ce qui concerne le calendrier normal des événements de jeux. QuakeCon est lun des plus gros projets spécifiques au studio qui ait été manqué.

Eh bien, vous lavez peut-être manqué, mais Bethesda a en fait organisé la QuakeCon en ligne récemment, et lévénement avait une marge de manœuvre qui a encouragé les fans impatients à faire des dons à quelques organisations caritatives.

Comme cest courant de nos jours, Bethesda a encouragé la poussée des dons avec quelques facteurs de motivation, et comme le total a dépassé les 30000 $ collectés, débloque ces bonus.

Pour le moment, cela signifie que vous pouvez récupérer le jeu de tir darène classique Quake II pour la somme totale de rien, simplement en téléchargeant le lanceur de jeu de Bethesda et en vous y connectant.

Vous avez jusquà 12 h 00 HE le 15 août pour reprendre le jeu de cette façon, avec des nouvelles encore meilleures: Bethesda déverrouille Quake III ensuite, via la même méthode, à partir du 17 août à 12 h 00 HE.

MERCI! Le total est entré et vous avez amassé plus de 30000 $ lors de la #QuakeCon at Home pour @NAACP_LDF , @Direct Relief , @TrevorProject et @UNICEF !



En guise de remerciement, nous débloquerons Quake II le 8/12 et Quake III le 8/17, gratuitement pendant 72 heures chacun sur le lanceur Net Bethesda. pic.twitter.com/dfNM6F1qaH - Bethesda (@bethesda) 10 août 2020

Il ny a pas de meilleur prix que la gratuité, alors assurez-vous den profiter tant que vous le pouvez et obtenez des classiques de tous les temps qui fonctionneront également sur presque tout.

Écrit par Max Freeman-Mills.