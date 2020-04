Trucs et astuces Doom Eternal: Comment battre les boss

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Doom Eternal est sans aucun doute un superbe jeu - le meilleur FPS depuis des années, en fait. Il est rapide, frénétique et plein de plaisir sanglant.

Cependant, il peut également être difficile à certains moments, même sur ses paramètres plus faciles et surtout lorsque vous rencontrez chacun des patrons les plus maniaques du jeu.

Nous avons détruit une manette Xbox One nous-mêmes, en la jetant à travers la pièce après avoir échoué une fois de plus, afin que nous puissions apprécier les conseils ou laide qui nous parviennent.

Nous pensons que vous aussi, cest pourquoi nous avons parlé à id Software pour découvrir les meilleurs trucs et astuces sur la façon de vaincre les habitants les plus meurtriers de Doom Eternal. Voici ce que nous avons découvert, directement depuis le studio lui-même.

AVERTISSEMENT: Il y a des alertes de spoiler importantes à venir - lisez la suite à vos risques et périls.

Le Doom Hunter est la dernière ligne de défense de Deag Ranak, lun des trois prêtres infernaux que vous devez détruire, et est conçu dans le seul but de vaincre le Slayer. Équipés de fusées de poursuite, dun bouclier dénergie et dune tronçonneuse (parce que, pourquoi pas?), Les chasseurs de malheur sont à moitié démon et à moitié machine et en croisade pour vous abattre.

Pistolet à plasma

Canon lourd (objectif de précision)

Lance-roquettes (détonation à distance)

"Il y a deux étapes cruciales pour vaincre le Doom Hunter. Vous devez dabord détruire son bouclier, puis retirer le traîneau semblable à laéroglisseur sur lequel il monte pour réduire considérablement sa mobilité.

"Seul le pistolet à plasma peut surcharger son bouclier, mais vous disposez dune multitude doptions pour endommager son corps cybernétique: vous pouvez utiliser de loin le canon lourd avec la modification de précision pour éviter son attaque en mêlée, ou sauter directement vers le Lance-roquettes si vous vous sentez confiant de ne pas gaspiller de munitions (sa modification de détonation à distance améliorera considérablement votre précision). Vous devez cependant vous déplacer rapidement, car cest une course contre la montre avant que sa défense ne se régénère.

"Utilisez lenvironnement à votre avantage et tirez parti des différents niveaux et rampes pour garder vos distances. Après avoir tué le premier Chasseur de Doom par la gloire, un trou sur la carte vous sera révélé vous emmenant tout le long dune arène couverte de glace où deux autres Doom Hunters attendait que vous répétiez tout le processus. Bonne chance! "

Reconnu par de nombreux joueurs comme lennemi récurrent le plus frustrant de tout le jeu, le Marauder a probablement conduit à quelques autres contrôleurs cassés dans le pays, pas seulement le nôtre.

Il arbore une hache quil vous lance de loin, un fusil de chasse que vous goûterez bientôt si vous vous approchez trop près, un bouclier qui bloque la plupart des attaques et un chien fait de feu pour faire bonne mesure. Il nest donc pas difficile de voir pourquoi le Maraudeur se révèle être un homologue infernal tout au long de votre mission pour sauver la Terre.

Super fusil de chasse

Baliste

"Le Marauder est une puissance défensive qui possède tellement de schémas dattaque différents quil ny a que tant de choses que vous pouvez faire pour larrêter sur ses traces. En bref, vous devez simplement garder le Marauder à mi-portée - pas trop loin pour déclencher son lancer une hache et pas trop près pour le tenter de sortir son fusil de chasse.

"La clé est dêtre super patient. Dash, sautez et déplacez-vous dun côté à lautre en esquivant ses attaques jusquà ce quil vous charge avec un flash de vert dans les yeux car cest le seul moment où il est vulnérable.

"Le Marauder est résistant aux super armes donc même le BFG est un gaspillage de munitions sur ce gars. Il est trop rapide et esquivera les armes plus lentes donc le lance-roquettes est hors de question. Cependant, avec un timing parfait, vous pouvez clouer le Maraudeur avec un coup de baliste brutal et passe au super fusil de chasse alors quil est stupéfait de porter un deuxième coup important. Une poignée de ces combinaisons et il peut être tué par gloire comme tout autre fourrage à canon. "

Après avoir traqué le troisième et dernier Hell Priest dans une arène de gladiateurs, le Slayer se retrouve face à face avec le chien de garde de Deag Grav. Le gladiateur est un gigantesque guerrier armé dun bouclier, de deux fléaux et dun fouet avec une gamme dattaques pour vous tenir à distance.

Fusil de chasse (bombes collantes)

Lance-roquettes

"Le Gladiateur est similaire au Maraudeur en ce quil est armé dun bouclier géant et est plus vulnérable lorsque ses yeux clignotent en vert, mais cest là que les comparaisons se terminent. Pris au piège dans les limites du sol de larène, vous devez utiliser le tiret pour éviter dêtre coincé tout en affrontant la bête géante. Heureusement pour vous, il ny a pas de limite sur les armes que vous pouvez utiliser - plus elles sont grandes, mieux cest, et plus il tombe fort!

"Pour vous faciliter la vie, vous devez vous en tenir au bord de larène, dans le sens des aiguilles dune montre pour vous tenir hors de portée de lattaque principale du Gladiateur. Lorsque ses yeux clignotent en vert, frappez-le avec le lance-roquettes à grand effet.

"La modification de la bombe collante du fusil de chasse est également une bonne sauvegarde lorsque les munitions commencent inévitablement à se décharger. Le gladiateur abandonnera bientôt son bouclier pour devenir plus rapide et plus agressif, cherchant à se venger avec des fouets à la main. Sauter et esquiver pour éviter sa fente et son énergie attaque à la corde, puis riposte avec tout ce que vous avez jusquà ce que son corps touche le sol. "

Le cerveau derrière linvasion démoniaque de la Terre, le Khan Maykr est un grand être couvert darmures et a de nombreuses attaques aériennes pour vous garder sur vos orteils. Elle lancera des projectiles dénergie dorée et une explosion violette qui peut vous faire exploser de la plate-forme, ainsi quun faisceau qui laisse le feu dans sa traînée en suivant le Slayer autour de larène.

Baliste

Canon lourd (objectif de précision)

Super fusil de chasse (hameçon)

Coup de sang

"Dun point de vue tactique, il est en fait super simple de tuer le Khan Maykr, mais cela ne facilite pas la tâche! Elle est protégée par un bouclier qui doit être temporairement désactivé lorsquelle vole dans larène, mais il se recharge donc vous devez créer une ouverture en distribuant une punition grave dans un court laps de temps.

"Frappez le Khan Maykr avec la baliste jusquà ce quelle soit stupéfaite avec son corps vert brillant, puis passez rapidement au super fusil de chasse et utilisez la modification du crochet à viande pour la clouer avec un coup de sang. Incroyablement, cela ne portera quun seul coup à sa santé. Répétez jusquà ce quelle tombe par terre en tas.

"Le Khan Makyr est protégé par de nombreux drones Makyr que vous devez éliminer en tirant sur leur tête avec le canon lourd. Ils lâchent beaucoup de munitions et de santé, que vous devrez continuer à recharger pendant que vous prenez feu. ci-dessus en essayant déviter à la fois un sol électrifié et un faisceau dénergie déchaîné à travers larène. Utilisez le terrain pour vous précipiter et sauter tout en vous concentrant sur le Khan Makyr au détriment des petits drones alevins.

Le dernier boss de Doom Eternal est licône du péché, de la taille dun gratte-ciel et recouverte de la tête aux pieds en armure. Il vient sécraser avec ses poings tout en tirant des faisceaux laser et des boules de feu. Vous êtes également entouré de dizaines de démons, petits et grands, alors attachez-vous à une longue bataille!

BFG

Baliste

Chaîne pistolet

Lance-roquettes

Épée creuset

"En tant que boss final, licône du péché est évidemment incroyablement difficile à vaincre et nécessite le retrait de huit pièces darmure distinctes sur la tête, la poitrine, le torse et les bras.

"Heureusement, larène offre beaucoup de munitions pour votre BFG afin que vous puissiez frapper plusieurs fois le boss avec votre arme la plus puissante. Montez et descendez les étages en utilisant les portails et les rampes de lancement pour sécuriser le meilleur point de vue, puis visez le BFG en masse centrale pour garantir son atterrissage. Remplacez le BFG par la baliste et le lance-roquettes au fur et à mesure que le combat progresse, tandis que la précision améliorée du chaingun est bien meilleure pour viser ses mains.

"Une fois que vous avez retiré licône du péché de son armure, vous devez maintenant répéter lexercice en déchiquetant la chair de ses os avec autant de puissance de feu que possible. Ceci en évitant les attaques de flammes et les projectiles, ainsi quun hôte de démons lourds qui ne vous donneront tout simplement pas un moment de paix.

"Le sol de larène est jonché de pièces dépée de creuset sans fin, alors assurez-vous de balayer vos ennemis avec un minimum dagitation - ce nest pas le moment de jouer à des jeux! Licône du péché exige toute votre attention jusquau moment où il seffondre, épuisé, dans un tas géant. Ce nest qualors que vous pourrez retirer votre épée à creuset et la poignarder si fort dans son cerveau quelle se cassera à mains nues. Ouf! "

Doom Eternal est maintenant disponible pour PS4, Xbox One et PC. Il arrivera également sur Nintendo Switch plus tard en 2020.

squirrel_widget_148922