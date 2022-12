Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Parfois, on a l'impression qu'un jeu est sorti beaucoup plus récemment qu'il ne l'a fait, et The Elder Scrolls V : Skyrim figure en bonne place sur cette liste. Les innombrables rééditions et portages du jeu ont masqué le fait qu'il est sorti il y a plus de dix ans.

Bien que Skyrim soit arrivé sur les consoles actuelles avec des améliorations visuelles et qu'il ait été traduit en une expérience VR exceptionnelle, il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire pour réduire l'attente des fans du prochain jeu de la longue série des Elder Scrolls. Mieux encore, nous savons que le développeur Bethesda travaille d'une manière ou d'une autre sur ce jeu, même si sa sortie ne semble pas pour demain.

Nous avons rassemblé tout ce que nous savons sur The Elder Scrolls VI ici même pour votre plaisir de navigation, quoi qu'il en soit.

Date de sortie de The Elder Scrolls 6

La bande-annonce que nous avons intégrée ci-dessus est à peu près la plus officielle des nouvelles concernant The Elder Scrolls 6 - elle a été présentée par Bethesda à l'E3 en 2018 et a reçu un accueil enthousiaste. Les fans, et c'est compréhensible, étaient follement excités à l'idée de pouvoir s'aventurer dans un nouveau monde de jeu d'ici deux ans.

Eh bien, le temps nous rend tous fous, et depuis lors, il n'y a pas eu un seul mot sur le jeu. Pete Hines, le grand manitou de la messagerie et du marketing chez Bethesda, a lâché cette bombe lorsqu'un fan lui a demandé sur Twitter des détails sur le jeu, il y a longtemps, en 2020 :

C'est après Starfield, dont vous ne savez presque rien. Donc si vous me demandez des détails maintenant et pas dans plusieurs années, c'est que je n'ai pas su gérer correctement vos attentes - Pete Hines (@DCDeacon) 10 mai 2020

Eh bien, nous en savons maintenant beaucoup plus sur Starfield, y compris le fait qu'il sortira en 2023 - mais malheureusement, cela signifie que TES 6 est toujours en veilleuse. Todd Howard, le grand patron de Bethesda, a confirmé dans une interview accordée à IGN en juin 2022 que le prochain jeu Elder Scrolls était toujours en pré-production.

Cela signifie que nous ne sommes pas du tout optimistes quant à la date de sortie du jeu. De manière réaliste, nous pensons que la fin de l'année 2025 est la date la plus proche à laquelle le jeu pourrait être terminé, et nous pensons qu'une sortie en 2026 est un pari plus intelligent pour le moment, si ce n'est plus tard.

Le cadre et l'histoire de The Elder Scrolls 6

Même si la sortie du jeu n'est pas pour tout de suite, nous pouvons heureusement faire quelques suppositions sur son contenu. Tout d'abord, il est presque certain qu'il se déroulera à Tamriel, le continent fictif qui a abrité tous les jeux Elder Scrolls jusqu'à présent, et qui est composé de plusieurs régions, qui ont changé au cours de son histoire.

De nombreux jeux The Elder Scrolls précédents reprennent ces régions dans leur nom (Skyrim, Morrowind, etc.) et l'on s'attend donc à ce que TES6 fasse de même. Mais quels seront le nom et le décor ? Il existe un certain nombre d'options - Valenwood, Elsweyr, Akavir, etc. - mais nous pensons qu'il y aura trois possibilités.

La première grande option est Black Marsh, la région la plus au sud-est de Tamriel, qui donne au jeu l'occasion d'explorer un paysage différent des terres givrées de Skyrim. C'est là que vivent les hommes-lézards d'Argonian, qui constituent l'une des races de Tamriel. De plus, ce nom a une certaine résonance, ce qui est toujours utile pour vendre des franchises de jeux vidéo de plusieurs millions de dollars.

La bande-annonce publiée par Bethesda, ci-dessus, constitue une autre option. Le climat semble assez aride, ce qui pourrait en faire le foyer des Khajit, des humanoïdes félins qui sont devenus les favoris des fans. Le jeu se déroulerait donc en Elsweyr.

Enfin, la théorie selon laquelle Hammerfell serait l'endroit où nous nous retrouverons, alimentée par un nouveau tweet énigmatique du compte Twitter officiel de la série, a récemment pris le dessus :

Transcrire le passé et cartographier le futur.

A une bonne année ! pic.twitter.com/bL44CzLDIE- The Elder Scrolls (@ElderScrolls) 31 décembre 2020

Entre les bougies curieusement placées et la présence d'Hammerfell au sud de Skyrim, les gens sont convaincus que cela fait allusion au cadre du prochain jeu majeur. Pour l'instant, il ne s'agit que de spéculations, et aucune information officielle ne sera probablement donnée avant un certain temps. Elder Scrolls Online continue d'explorer Tamriel, ce qui signifie que les teasers pourraient bien concerner de nouvelles extensions pour le MMO, et non un nouveau jeu.

Bien sûr, en dehors de son cadre, il y a encore une grande variété d'histoires que le jeu pourrait raconter. Aurons-nous droit à une nouvelle histoire d'un dieu déchu cherchant à renaître, ou d'un malheur longtemps annoncé revenant sur des terres paisibles ? Difficile à dire, à ce stade.

Les plateformes de The Elder Scrolls 6 ?

Nous pouvons être beaucoup plus confiants quant aux plates-formes sur lesquelles le jeu est susceptible d'arriver - nous pouvons maintenant être sûrs qu'il s'agit d'un titre réservé à la prochaine génération. Bien que la PS4 et la Xbox One puissent encore recevoir de nouveaux jeux dans quelques années, nous doutons qu'elles soient capables de gérer ce que Bethesda prépare graphiquement.

Cependant, l'éléphant dans la pièce est que Bethesda est maintenant détenu par Microsoft, donc TES6 sur PS5 n'est plus sur la table. Lors d'une récente table ronde, Phil Spencer a déclaré que les jeux de Bethesda seraient exclusifs aux plateformes pouvant accueillir le Game Pass.

Cela signifie qu'à l'heure actuelle, le jeu n'est disponible que sur quelques plateformes : Xbox Series X, Series S et PC. En plus de cela, l'annonce que le prochain jeu de Bethesda, Starfield, ne viendra pas sur PlayStation, il est presque garanti que la même chose sera vraie pour The Elder Scrolls.

Bien que la Nintendo Switch ait elle aussi bénéficié du portage de Skyrim, celui-ci semble plus que douteux par endroits. Nous pensons donc que, sauf changement matériel important de la part de Nintendo, sa super petite console ne sera pas en mesure de gérer le nouveau jeu Elder Scrolls.

La jouabilité d'Elder Scrolls 6

En ce qui concerne la jouabilité, nous pouvons également formuler quelques hypothèses sûres sur ce que vous pouvez attendre de TES6, quel que soit le cadre. Il s'agira presque certainement d'un jeu de rôle traditionnel qui vous permettra de choisir votre aventurier et son parcours dans l'univers du jeu. Vous pourrez jouer à la première et à la troisième personne, et créer un lanceur de sorts, un guerrier, un voleur à la langue bien pendue ou un assassin furtif, ou toute autre combinaison de traits.

Il y aura une quête principale portant sur des événements sismiques et continentaux, mais aussi d'innombrables petites courses et enquêtes moins longues à entreprendre, pour un monde de jeu qui offre une quantité infinie de contenu à découvrir pour les nouveaux joueurs. Est-ce que cela couvre tout ?

Il reste cependant des inconnues quant aux changements que Bethesda pourrait apporter à ses systèmes, qu'il s'agisse d'un système de magie plus approfondi, d'une furtivité un peu plus poussée ou même d'un système de combat remanié et un peu plus réactif.

De plus, nous avons entendu fin 2020 que Bethesda était en train de revoir tout son moteur de jeu pour s'adapter au jeu, donc nous pourrions nous retrouver avec quelque chose de beaucoup moins familier que vous ne le pensez.

Compte tenu des résultats mitigés de Bethesda dans le monde du jeu en ligne, avec Elder Scrolls Online qui a bien marché et Fallout 76... moins bien, on peut également se demander si le développeur va chercher à ajouter des éléments en ligne. Nous pensons que cela est peu probable, du moins en ce qui concerne le multijoueur complet, étant donné l'héritage des jeux principaux, mais tout est possible à ce stade.

