(Pocket-lint) - Parfois, un jeu a limpression dêtre sorti beaucoup plus récemment quil ne la fait, et The Elder Scrolls V: Skyrim doit être juste là-haut sur cette liste. Dinnombrables rééditions et ports du jeu ont masqué le fait que cela fait près de 10 ans depuis sa sortie.

Alors que Skyrim est arrivé sur les consoles de la génération actuelle avec des mises à niveau visuelles et a été traduit en une expérience VR exceptionnelle , vous ne pouvez pas faire grand-chose pour atténuer lanticipation des fans pour le prochain jeu de la longue série Elder Scrolls. Mieux encore, nous savons que le développeur Bethesda y travaille sous une forme ou une autre, même si la sortie semble être longue.

Nous avons rassemblé tout ce que nous savons sur The Elder Scrolls VI ici pour votre plaisir de navigation, quoi quil en soit.

La bande-annonce que nous avons intégrée ci-dessus est à peu près aussi officielle que les nouvelles concernant The Elder Scrolls 6 - elle a été présentée par Bethesda à lE3 en 2018 lors dune énorme réception. Les fans, naturellement, étaient incroyablement enthousiasmés par la possibilité de saventurer dans un nouveau monde de jeu dans quelques années.

Eh bien, le temps nous rend tous idiots, et depuis lors, il ny a plus eu un coup dœil sur le jeu. Nos espoirs et nos rêves pour un lancement en 2021 sont maintenant en lambeaux, et les vieilles bribes dinformations nauront pas dimportance. Pete Hines est essentiellement le principal organisme de messagerie et de marketing de Bethesda, et a laissé tomber cette bombe à la demande dun fan sur Twitter pour plus de détails sur le jeu lannée dernière:

Cest après Starfield, dont vous ne savez pratiquement rien. Donc, si vous me demandez des détails maintenant et non dans des années, je ne parviens pas à gérer correctement vos attentes. - Pete Hines (@DCDeacon) 10 mai 2020

Nous ne voulons alarmer personne, mais les gens en ont conclu à juste titre que si nous sommes dans des années après avoir entendu parler de The Elder Scrolls 6, nous sommes encore plus loin de pouvoir y jouer. Le fait semble être que Bethesda se concentre pour le moment sur sa nouvelle adresse IP, Starfield.

Donc, si nous disons provisoirement que la fin de 2022 pourrait être une fenêtre de sortie possible pour le prochain jeu, nous espérons que ce nest pas trop décevant.

Même si cest loin, nous pouvons encore faire des suppositions éclairées sur le contenu du jeu, heureusement. Dune part, il est presque garanti quil se déroulera à Tamriel, le continent fictif qui a abrité tous les jeux Elder Scrolls jusquà présent, et qui est composé de plusieurs régions, qui ont changé au cours de son histoire.

De nombreux précédents jeux The Elder Scrolls adoptent ces régions dans leurs noms mêmes - Skyrim, Morrowind, etc. - il est donc largement admis que TES6 suivra. Mais quel sera le nom et le cadre? Il existe un certain nombre doptions - Valenwood, Elsweyr, Akavir et plus - mais notre prédiction est que cela ira de trois manières.

La première option majeure est Black Marsh, la zone la plus au sud-est de Tamriel, qui donne au jeu loccasion dexplorer un paysage différent de celui des terres givrées de Skyrim. Cest la maison des lézards argoniens, qui composent lune des races de Tamriel. Il y a aussi un certain anneau dans le nom, ce qui aide toujours à vendre des franchises de jeux de plusieurs millions de dollars.

Une autre option, cependant, est informée par la bande-annonce publiée par Bethesda, ci-dessus. Cela ressemble à un climat assez aride, qui pourrait en faire la patrie des Khajit - humanoïdes félins devenus les favoris des fans. Cela verrait le jeu se dérouler à Elsweyr.

Enfin, lun des principaux récents est la théorie selon laquelle Hammerfell est lendroit où nous finirons - alimentée par un Tweet frais et cryptique du pseudo Twitter officiel de la série:

Transcrivez le passé et cartographiez le futur.

Voici une bonne année! pic.twitter.com/bL44CzLDIE - The Elder Scrolls (@ElderScrolls) 31 décembre 2020

Entre les bougies étrangement placées et la présence de Hammerfell dans Skyrims South, les gens sont convaincus que cela laisse entrevoir le cadre du prochain jeu majeur. Pour le moment, cependant, tout cela est malheureusement de la spéculation, sans aucune information officielle probable pendant un certain temps - pendant que Elder Scrolls Online continue dexplorer Tamriel, ce qui signifie que les teasers pourraient bien être pour de nouvelles extensions pour le MMO, pas un nouveau jeu.

Bien sûr, en dehors de son cadre, il y a encore une grande variété dans le genre dhistoire que le jeu pourrait raconter. Aurons-nous une autre histoire dun dieu déchu en quête de renaissance, ou dun destin de longue date de retour sur des terres paisibles? Cest difficile à dire, à ce stade.

Ce dont nous pouvons être beaucoup plus confiants, ce sont les plates-formes sur lesquelles le jeu est susceptible de devenir - nous pouvons maintenant être assez sûrs quil sagit dun titre de nouvelle génération uniquement. Alors que la PS4 et la Xbox One pourraient encore recevoir de nouveaux jeux dans quelques années, nous doutons quils soient capables de gérer ce que Bethesda cuisine. graphiquement, nous nous attendons donc à ce que TES6 arrive sur trois plates-formes principales au lancement: Xbox Series X , Playstation 5 et PC.

Bien que la Nintendo Switch ait également le port requis de Skyrim, elle semble plus quun peu ropey par endroits, nous pensons donc que cest une hypothèse sûre que, à moins de modifications matérielles de Nintendo, sa super petite console ne sera pas en mesure de gérer le nouveau jeu Elder Scrolls.

En ce qui concerne le gameplay, il existe également des hypothèses sûres que nous pouvons faire sur ce que vous pouvez attendre de TES6, quel que soit le réglage. Ce sera presque certainement un jeu de rôle traditionnel qui vous permettra de choisir votre aventurier et de parcourir le monde du jeu. Vous pourrez jouer dans les modes à la première et à la troisième personne et créer un lanceur de sorts, un guerrier, un voleur à la langue lisse ou un assassin furtif - ou toute autre combinaison de traits.

Il y aura une quête principale qui concerne les événements sismiques et continentaux, mais aussi dinnombrables courses et enquêtes plus petites et moins chronophages à entreprendre, ajoutant à un monde de jeu qui a une quantité infinie de contenu pour les nouveaux joueurs. découvrir. Cela couvre-t-il tout?

Pourtant, il y a évidemment des inconnues sur ce que Bethesda pourrait changer à propos de ses systèmes, que ce soit sous la forme dun système magique plus approfondi, dune furtivité un peu plus complexe ou même dun système de combat révisé avec un peu plus de réactivité.

De plus, nous avons entendu à la fin de lannée dernière que Bethesda était en train de réviser lensemble de son moteur de jeu pour sadapter au jeu, de sorte que nous pourrions nous retrouver avec quelque chose de beaucoup moins familier que vous ne le pensez.

Compte tenu des résultats mitigés de Bethesda dans le monde du jeu en ligne également, avec Elder Scrolls Online qui se débrouille bien et Fallout 76 ... moins, il y a aussi un point dinterrogation pour savoir si le développeur cherchera à ajouter des éléments en ligne. Nous pensons que cest un peu improbable, du moins en ce qui concerne le multijoueur complet, compte tenu de lhéritage des jeux principaux, mais tout est possible à ce stade.

Écrit par Max Freeman-Mills.