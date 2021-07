Top Gear lance son propre salon de jeux en ligne

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La BBC a lancé une émission dérivée en ligne de Top Gear. Il sagit toujours de voitures (en gros) mais utilise des jeux au lieu de vrais véhicules.

Appelé Top Gear Gaming, il est produit dans un format carré - meilleur pour le visionnage social - et est dirigé par Julia Hardy et le journaliste de jeux Mike Channell.

Quelques éléments du Top Gear principal ont été adaptés pour lémission épisodique de 15 minutes, y compris Star in a Reasonably Still Car, qui utilise Forza Motorsport pour recréer la course autour de la piste Top Gear.

Le premier épisode est disponible sur Facebook maintenant (et ci-dessous), avec linfluenceur Gav Murphy de RKG comme premier invité.

Les débuts incluent également une course dans un taxi noir autour de Londres dans Watch Dogs: Legion.

On ne sait pas encore combien dépisodes il y aura dans la série, ni sil sagit dune émission hebdomadaire.

On ne sait pas non plus quand le principal Top Gear reviendra à BBC One. Cependant, un épisode spécial a été projeté en avril après le triste décès de lancienne co-animatrice et pilote de course Sabine Schmitz. Jai présenté le retour de plusieurs autres anciens hôtes, dont Jeremy Clarkson, James May, Matt Le Blanc et Rory Reid.

Vous pouvez le rattraper sur BBC iPlayer ici .