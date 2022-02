Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Bang & Olufsen a lancé une version de deuxième génération de son casque de jeu haut de gamme, le portail Beoplay.

Les derniers écouteurs spécifiques aux jeux offrent une meilleure autonomie de la batterie et quelques autres améliorations par rapport à la paire réalisées exclusivement pour Xbox l'année dernière , mais la principale différence est qu'ils prennent désormais en chargePlayStation 5 , PS4 et PC.

De plus, grâce à la connectivité Bluetooth, ils peuvent être utilisés avec des appareils mobiles etNintendo Switch . Les utilisateurs de Xbox qui souhaitent renoncer à la connectivité sans fil pour les fonctionnalités améliorées peuvent également les utiliser lorsqu'ils sont câblés.

Le design est à peu près le même d'une année sur l'autre, avec une construction en cuir et en aluminium qui ressemble plus à d'autres modèles supra-auriculaires B&O haut de gamme. Il n'y a pas de microphone à flèche, avec un bras de flèche virtuel utilisant des micros à formation de faisceaux situés autour de l'oreillette à la place.

La technologie adaptative de suppression active du bruit est intégrée pour bloquer les distractions externes indésirables, tandis que chaque oreille est équipée d'un pilote électrodynamique de 40 mm avec un aimant en néodyme.

Qualcomm aptX Adaptive est pris en charge via Bluetooth 5.1, tout comme les codecs AAC et SBC.

Le portail de 2e génération se connecte à une PS5, PS4 ou PC via un dongle sans fil 2,4 GHz, ce qui élimine en grande partie la latence. La durée de vie de la batterie est censée atteindre 19 heures avec le fonctionnement sans fil, Bluetooth et ANC. Cela peut être étiré jusqu'à 42 heures avec seulement Bluetooth et ANC activés.

Après les avoir essayés nous-mêmes lors d'un événement dédié à Londres - où nous avons joué à FIFA 22 avec le footballeur de Liverpool Trent Alexander-Arnold - nous pouvons dire en toute sécurité qu'ils sont un casque de jeu aussi confortable que nous l'avons porté, ne pesant que 279 g et offrant beaucoup de rembourrage autour le bandeau et les oreillettes.

Nous les passerons en revue dans leur intégralité très prochainement.

Le casque Bang & Olufsen Beoplay Portal 2022 est désormais disponible dans les couleurs noir anthracite, gris brume et bleu marine, au prix de 449 £ / 499 € / 499 $.

Écrit par Rik Henderson.