Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En juin de lannée dernière, Bang & Olufsen a annoncé son partenariat avec Xbox pour une "nouvelle proposition audio", considérée comme un haut-parleur de jeu à lépoque.

Cependant, le produit en question a maintenant été annoncé et il sagit en fait de la première incursion de la marque danoise haut de gamme dans les casques de jeu.

Les écouteurs Bang & Olufsen Beoplay Portal ne sont pas seulement conçus pour les joueurs, ils sont livrés avec la connectivité sans fil Xbox et Bluetooth 5.1 et sont donc aussi capables de visionner les appareils mobiles et la télévision quils le sont lorsquils sont connectés à une console Xbox ou à un PC Windows.

Ils relèvent de la nouvelle bannière «Conçu pour la série limitée Xbox» - une étiquette de Microsoft pour représenter le plus haut de gamme des accessoires de jeu. Cela leur permet de fonctionner de manière transparente avec la Xbox Series X / S et lancienne Xbox One, en sassociant comme sil sagissait dun contrôleur ou du propre casque sans fil de la Xbox.

Cependant, il existe un certain nombre de différences clés entre eux qui sécurisent cette étiquette premium.

Le portail Beoplay a une esthétique de conception B&O distincte. Ressemblant aux téléphones sans fil Beoplay HX récemment lancés, la construction est faite dun mélange daluminium anodisé et de fibres de bambou. Les écouteurs sont en mousse à mémoire de forme souple recouverte de cuir dagneau.

Bang & Olufsen

Des disques dalumimum circulaires se trouvent à lextérieur de chaque tasse, qui comportent des commandes tactiles. Et, plutôt quun bras de perche de microphone physique, le portail utilise ce que le fabricant appelle une «perche virtuelle». Cela combine la technologie de formation de faisceaux directionnelle avec quatre micros utilisés pour la voix.

La suppression adaptative active du bruit est intégrée à deux, utilisant dautres micros dédiés pour garantir que le bruit ambiant externe est contré pour mieux vous immerger dans le jeu, la musique ou le visionnage de films.

Surtout pour un casque de jeu, qui est requis pour des périodes dutilisation prolongées, le poids du portail nest que de 282 g. La conception prend également en compte les points de contact sur la tête de lutilisateur et offre un confort supplémentaire et une répartition du poids sur la ligne de la mâchoire.

Lautonomie de la batterie convient également à des temps de jeu étendus, avec jusquà 12 heures dutilisation revendiquées lors de lutilisation du protocole Xbox Wireless, Bluetooth et ANC tous actifs. Les écouteurs peuvent durer jusquà 24 heures avec Bluetooth et ANC actifs.

La charge se fait via USB-C, avec une charge complète possible en trois heures.

Dolby Atmos for Headphones et la norme de diffusion sans fil aptX Adaptive sont tous deux pris en charge.

En termes de performances, chaque oreille contient un haut-parleur électrodynamique personnalisé de 40 mm avec des aimants en néodyme.

Les nouveaux écouteurs seront hautement personnalisables via lapplication mobile Bang & Olufsen, qui comprendra différentes signatures sonores pour différents types de jeux. En plus de la Xbox, la société sest associée à lorganisation danoise de sport électronique Astralis pour sassurer que les modes correspondent à ce qui est attendu lors de la lecture de plusieurs genres de jeux.

Il convient également de noter que Bang & Olufsen a déclaré à Pocket-lint que, outre la Xbox One, la Xbox Series X / S et le PC, les écouteurs peuvent être utilisés avec dautres sources - telles que Mac via Bluetooth et même PlayStation via un câble audio inclus. branché sur le contrôleur DualShock / DualSense. Cependant, aucune des deux plates-formes ne bénéficiera de la vaste gamme de fonctionnalités supplémentaires disponibles via Xbox et Windows.

Le casque de jeu sans fil Bang & Olufsen Beoplay Portal sera disponible à partir du 30 mars aux États-Unis et dans le monde entier à partir du 29 avril. Trois couleurs seront disponibles: noir anthracite, gris brouillard et marine.

Chaque palette de couleurs coûte 449 £ au Royaume-Uni, 499 $ aux États-Unis et 499 € en Europe centrale.

Écrit par Rik Henderson.