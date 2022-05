Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Asus a annoncé le "premier" écran de jeu 500Hz G-Sync au monde.

L'écran de jeu Asus ROG Swift 500Hz est principalement conçu pour les eSports et a été dévoilé lors de la keynote Computex de Nvidia lundi.

Conçu dès le départ pour les jeux PC compétitifs, l'écran utilise une dalle propriétaire E-TN (eSports TN) et dispose d'un mode Nvidia G-Sync eSports avec une vibrance réglable.

Il est également optimisé pour Reflex, avec la prise en charge de Nvidia Reflex Analyzer pour fournir des statistiques en temps réel sur la latence de bout en bout lorsqu'il est associé à une souris et une carte graphique GeForce optimisées pour Reflex.

Bien sûr, le point culminant est le taux de rafraîchissement stupéfiant de 500 Hz qui, lorsqu'il est associé à un PC de jeu performant, peut donner aux joueurs un avantage concurrentiel.

Vous pouvez également en savoir plus sur les avantages d'un taux de rafraîchissement plus élevé et d'une latence plus faible dans notre récente interview d'un compétiteur d'eSports et du chef de produit GeForce de Nvidia pour l'édition spéciale PC Gaming Week du podcast Pocket-lint.

Quatre nouveaux titres de jeux compatibles avec Reflex ont également été annoncés lors de la keynote de Nvidia.

Icarus, My Time at Sandrock, Soda Crisis et Warstride Challenges rejoindront CS:GO, Valorant, Overwatch et Rainbow Six Siege en permettant l'affichage de statistiques en temps réel sur un écran compatible.

Vous pouvez en savoir plus sur la technologie Reflex de Nvidia ici.

Écrit par Rik Henderson.