Le simulateur de course de 57000 £ dAston Martin a lair banane

(Pocket-lint) - Les configurations du simulateur peuvent être assez compliquées - quiconque a commencé à se familiariser avec Microsoft Flight Simulator cet automne lapprend probablement - et les simulateurs de course ne sont pas différents. Vous pourriez commencer avec un humble volant de course, mais si vous ne faites pas attention, vous vous surprendrez à réorganiser votre maison pour vous offrir une configuration tout-en-un comme celle dAston Martin qui vient dêtre dévoilée.

LAMR-C01 est une collaboration avec Curv Racing Simulators, et est un simulateur de maison de luxe, le luxe étant le maître mot - le prix du simulateur commence à 57500 £ avant taxes, donc cest beaucoup pour ceux qui ont de largent à revendre. Vous pouvez acheter une vraie voiture et avoir de largent pour construire un PC de jeu absolument époustouflant pour ce prix, mais lAMR-C01 a des arguments de vente vraiment uniques.

Il ressemble au monde entier comme une sorte de vaisseau spatial personnel, utilisant la position assise de lAston Martin Valkyrie pour vous installer dans une situation immersive. La carrosserie est entièrement en fibre de carbone, reproduisant et sinspirant des nombreux moteurs gorgeou dAston Martin, et est disponible dans toute une gamme de couleurs - bien quil ny en ait que 150, donc un peu de flexibilité a du sens.

Le simulateur intègre un moniteur incurvé QHD Samsung absolument énorme avec un rapport hauteur / largeur de 32: 9 pour jouer à vos pilotes, avec un PC intégré centré autour dun GPU Nvidia GTX 2080 alimentant les graphiques. Il ny a peut-être pas de technologie Ampere ici, mais cela donnera toujours à la F1 2020 une apparence vraiment, vraiment bonne.

Il apporte également son propre volant haut de gamme intégré, dans le style dune voiture de Formule 1, mais sera un peu moins compliqué, et un pédalier complet avec 200 mm de débattement pour vous assurer que vous vous sentez vraiment comme vous conduisez.

Vous pouvez en savoir plus sur le simulateur sur son site Web , où vous pouvez également en commander un si vous avez un peu de monnaie de rechange qui traîne.

Écrit par Max Freeman-Mills.