(Pocket-lint) - Apple Aracde a connu une croissance massive depuis son lancement en 2019, avec des jeux majeurs de grands développeurs ajoutés aux plus de 200 titres disponibles pour les abonnés.

D'autres sont ajoutés régulièrement aussi, qui sont gratuits à télécharger et à jouer sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac pour ceux qui ont soit un abonnement à Apple Arcade ou Apple One.

Vous pouvez également vous inscrire pour une période d'essai d'un mois sans frais, l'abonnement complet coûtant ensuite 4,99 £ / 4,99 $ / 4,99 € par mois.

Si vous le faites, voici les jeux auxquels vous pouvez vous attendre à jouer ce mois-ci.

Jeux Apple Arcade ajoutés en novembre 2022

Deux jeux majeurs seront ajoutés à Apple Arcade en novembre.

Football Manager 2023 Touch

Disponible : Maintenant

Sports Interactive a enfin ramené FM Touch sur les appareils Apple, mais cette fois en exclusivité sur Apple Arcade.

Il est donc possible d'y jouer sur tous les appareils, y compris l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple TV, la progression étant instantanément transférée entre eux. Ainsi, vous pouvez jouer sur Apple TV puis récupérer votre sauvegarde sur votre iPhone pour continuer dans le train.

Bob l'éponge SolitairePants

Disponible : 25 novembre 2022

Il s'agit d'un jeu un peu différent de la plupart des jeux Bob l'éponge. Il s'agit d'une version intéressante du solitaire, avec plusieurs modes de jeu de puzzle, dont un mode Quête avec différents défis. Il y a même un mode de combat multijoueur à maîtriser.

