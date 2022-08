Bomberman arrive sur iOS via Apple Arcade

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'un des grands classiques du jeu vidéo arrive sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Bomberman débarquera sur Apple Arcade le 5 août dans un tout nouveau jeu signé Konami.

Amazing Bomberman propose une action frénétique en solo ou en multijoueur. Le jeu classique de combat en labyrinthe est agrémenté d'une bande-son musicale unique qui modifie le terrain de jeu. Les scènes changent en fonction du rythme pour donner au jeu une touche de modernité.

Un mode d'entraînement est prévu pour le mode solo, tandis que des batailles en ligne et entre amis sont également disponibles.

La suite de l'un des plus grands succès de la course à l'infini sur mobile sera également disponible sur Apple Arcade en août.

Jetpack Joyride 2 voit une fois de plus Barry traverser les quartiers généraux secrets des scientifiques pour déjouer leurs plans. Le jeu sera disponible à partir du 19 août.

Apple Arcade recevra des versions plus de deux autres jeux classiques ce mois-ci, avec My Talking Tom+ qui arrivera le 12 août et Love You to Bits+ le 26 août.

Ces deux versions incluront tous les achats in-app précédemment publiés pour l'un ou l'autre titre, sans frais supplémentaires.

Apple Arcade est le service d'abonnement aux jeux pour iOS, iPadOS, MacOS et tvOS. Il coûte 4,99 £ / 4,99 $ par mois pour accéder à plus de 200 jeux sur les appareils Apple, avec une période d'essai gratuite d'un mois.

Il peut également être inclus dans un abonnement Apple One, qui commence à 14,95 £ / 14,95 $ par mois et comprend Apple TV+, Apple Music et 500 Go de stockage iCloud+.

Écrit par Rik Henderson.