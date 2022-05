Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Un nouveau jeu de course de karts arrive sur Apple Arcade le 20 mai. Il combine le gameplay de Mario Kart et Sonic Racing avec l'humour des dessins animés pour adultes, tels que Family Guy et American Dad.

Warped Kart Racers permet d'incarner 20 personnages de ces émissions, ainsi que King of the Hill et Solar Opposites. Vous pourrez donc faire tourner Peter Griffin ou Hank Hill dans des confrontations en solo ou à huit joueurs.

Il y aura 16 circuits de course différents à parcourir, tirés d'épisodes emblématiques de chacune des séries.

En tant que jeu Apple Arcade, il sera disponible pour les abonnés sur Mac, iPhone, iPad et Apple TV, avec une progression stockée dans le cloud pour que vous puissiez reprendre et continuer votre jeu sur chacun des formats.

Badland Party, le tout nouveau jeu qui se déroule dans l'univers de Badland, sera également bientôt disponible sur Apple Arcade.

Il présente un style graphique similaire à celui de ses prédécesseurs, mais propose également un mode multijoueur de deux à quatre joueurs à mesure que vous progressez dans les niveaux. Un mode solo est également disponible, avec un compagnon IA et une option de changement de personnage.

Enfin, Goat Simulator+ et Pro Darts 2022+ seront également ajoutés au service en mai.

Écrit par Rik Henderson.