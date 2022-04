Monument Valley 3 et un autre jeu en développement chez Ustwo

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ustwo, développeur de Monument Valley, a confirmé à Pocket-Lint qu'un troisième volet de la série est en cours de développement. Un nouveau jeu séparé est également en cours d'élaboration.

Monument Valley et sa suite - actuellement sur Apple Arcade - ont remporté d'énormes succès, avec leur gameplay calme et basé sur des énigmes et leur conception de niveau astucieuse. Monument Valley 3 est donc très attendu.

"Nous sommes actuellement en train de recruter pour le prochain épisode de la série Monument Valley", nous a dit le producteur senior d'Ustwo, John Lau pour un futur épisode du podcast Pocket-Lint .

"Nous sommes dans [la phase de concept] avec ça. [Nous] essayons de marcher sur cette ligne entre faire quelque chose de nouveau et préserver ce qui nous a précédés.

"Il y a aussi un autre jeu, je crois pouvoir le dire, Ustwo qui est en préparation. Mais les détails précis de cela ne sont malheureusement pas quelque chose dans lequel je peux entrer."

Lau a rejoint le studio après la sortie de Monument Valley 2, mais faisait partie de l'équipe qui a travaillé sur l'extension The Lost Forest ajoutée fin 2021.

"C'est évidemment une chose assez effrayante et inquiétante de marcher sur ces traces. Mais, comme pour tout ce qui est très aimé et très apprécié, je pense qu'il y a absolument une ligne à franchir entre rendre justice à ce qui est arrivé avant et aussi essayer faire quelque chose de nouveau avec ça."

Pas grand-chose de plus n'a été révélé sur les plans de MV2 ou du deuxième nouveau titre pour le moment, mais vous pourrez entendre l'intégralité de l'interview dans un prochain podcast Pocket-Lint, avec de nouveaux épisodes publiés chaque vendredi .

Écrit par Rik Henderson.