(Pocket-lint) - On dit qu'Apple explore l'idée d'une console de jeux , avec à la fois une machine dédiée et un appareil Apple TV renforcé comme options possibles.

Les rumeurs viennent du forum sud-coréen Clien , avec un utilisateur affirmant avoir connaissance du désir d'Apple d'explorer le jeu.

"Elle [la fuite] vient de Taïwan", lit-on dans le commentaire.

"Selon la rumeur, ils mènent également une étude de faisabilité en mobilisant des consultants externes. Actuellement, nous discutons de différentes méthodes, telles que la manière d'installer une console officielle ou de transformer l'Apple TV en console."

L'utilisateur a également indiqué qu'Apple demandait conseil à certaines sociétés de jeux, comme Capcom et Ubisoft.

À première vue, tout cela fait un peu sourciller, évidemment.

Bien que la source soit assez ténue, c'est également au même endroit que les premiers détails concernant l'iPad Mini sont apparus, ainsi que l'intégration RDNA 2 de Samsung de ses puces mobiles, qui a été confirmée plus tôt cette année.

C'est encore de la pure conjecture à ce stade, mais ce n'est pas non plus complètement irréalisable. Apple pourrait bien faire preuve de diligence raisonnable et envisager la possibilité de faire évoluer Apple TV vers un appareil de jeu à part entière - espérons-le avec un effort plus avancé que ceux que nous avons vus dans le passé.

Si tel est le cas, il pourrait finir par jouer le rôle de Google Stadia et d' Amazon Luna et essayer de rivaliser avec la Xbox et Sony, mais seul le temps nous dira si l'entreprise est vraiment sérieuse à l'idée d'entrer sur le marché des consoles.

Jusque-là, vous pouvez au moins transformer votre iPhone en console portable avec le Backbone One .

