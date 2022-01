Apple supprime les clones de Wordle de l'App Store

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a apparemment supprimé un nombre important de clones Wordle de son App Store.

Le succès du jeu en ligne de Josh Wardle a provoqué l'apparition d'une multitude de versions sans licence pour iOS, iPadOS et Android - beaucoup copiant à la fois l'idée et l'apparence de sa création à but non lucratif.

Certains d'entre eux ont commencé à grimper dans l'App Store, avec au moins un développeur se vantant du succès avant qu'Apple n'en prenne note et ne les supprime.

Il existe encore quelques applications utilisant "Wordle" dans leur nom, mais ne proposent pas le même gameplay. Cependant, nous ne serions pas surpris qu'ils soient également supprimés.

Apple n'a pas encore confirmé qu'il a pris des mesures lui-même, mais il est peu probable que chaque développeur l'ait fait.

Des clones évidents semblent également avoir disparu d'Android.

Wardle n'a pas développé lui-même de version d'application du jeu Web à succès, ni annoncé son intention de le faire. Au lieu de cela, vous pouvez visiter le site officiel et essayer de résoudre les énigmes quotidiennes sur votre téléphone.

Le jeu est totalement gratuit et vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Wardle a précédemment déclaré qu'il n'y avait pas de capture de données ou de manigances de fond. Wordle est simplement un petit jeu amusant pour le plaisir de tous.

Écrit par Rik Henderson.