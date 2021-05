Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Steelseries fabrique une multitude de nos casques, claviers et souris de jeu préférés, mais il na pas une présence particulièrement importante en ce qui concerne les contrôleurs, ce que nous avons longtemps imaginé pourrait éventuellement changer.

Bien quil ne fasse toujours pas dénormes progrès, il vient de publier une nouvelle version de son contrôleur visant directement les appareils Apple - le Nimbus +. Une amélioration par rapport à lancienne manette de jeu Nimbus, elle est maintenant disponible et est livrée avec le bonus alléchant de quatre mois gratuits dApple Arcade.

Le contrôleur a un support de téléphone inclus pour faciliter le jeu mobile et peut se connecter facilement à votre iPhone, iPad, Mac ou Apple TV, ce qui en fait un choix assez naturel si vous ne jouez pas vraiment en dehors de lécosystème dApple. Cela dit, son manque de compatibilité avec les consoles le rend un peu plus limité si vous avez également une machine de jeu traditionnelle.

Le matériel lui-même est à la hauteur des normes normales de Steelseries, avec une forme ergonomique et des boutons et déclencheurs satisfaisants, tandis quune autonomie de batterie très impressionnante de 50 heures - et il se recharge par câble Lightning, une touche intelligente. Cela signifiera un câble de moins à surveiller, après tout.

Avec Apple Arcade continuant dajouter une variété de titres charmants et impressionnants tout le temps, cest un produit qui a un créneau clair à remplir. Sa compatibilité avec le Mac signifie également que la bibliothèque sans cesse croissante de titres qui fonctionnent sur les ordinateurs de bureau et portables dApple peut également être contrôlée plus facilement. Le Nimbus + est maintenant disponible et un bon de quatre mois pour Apple Arcade est inclus pour vous assurer davoir une longueur davance sur la création de votre bibliothèque de jeux.

Écrit par Max Freeman-Mills.