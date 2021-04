Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple Arcade a été lancé à lautomne 2019 , mais il na pas reçu dextension majeure depuis ses débuts. Cela change maintenant, Apple ajoutant plus de 30 nouveaux jeux à son service de jeu à 5 $ par mois. Cest environ un tiers des jeux quil a dévoilés il y a deux ans.

Les nouveaux titres incluent Fantasian ainsi que Wonderbox: The Adventure Maker dAquiris. Il comprend également NBA 2K21, lun des premiers jeux à sortir des consoles. Cela signifie que la bibliothèque Apple Arcade comprend désormais plus de 180 titres, et de nouveaux jeux devraient arriver chaque semaine.

Voici la liste des 32 jeux que les abonnés Arcade peuvent télécharger maintenant:

Jacquet

Badland

Bleck

Course de caméléon

Dames royales

Échecs: jouer et apprendre

Golf de Clap Hanz

Cut the Rope Remastered

Dont Starve: Pocket Edition

Fantastique

Solitaire Flipflop

Fruit Ninja Classique

Bon Sudoku

Titan de Mahjong

Mini métro

Monument Valley

NBA 2K21 Édition Arcade

Vraiment mauvais échecs

Reigns Plus

Le chat de Simon: lheure du conte

Solitaire

Soirée SongPop

SpellTower

Légendes de Star Trek

Sudoku simple

Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat

Le sentier de lOregon

La chambre deux

Trois!

Mots croisés minuscules

Monde des démons

LAventure Maker dAquiris

Parmi les jeux à venir auxquels vous pouvez vous attendre, citons Leos Fortune, Legends of Kingdom Rush et Frenzic: Overtime.

Apple a déclaré quApple Arcade a également ajouté de nouvelles catégories - App Store Greats et Timeless Classics - que vous pouvez parcourir. App Store Greats présente des jeux comme Monument Valley et Fruit Ninja, tandis que Timeless Classics propose des jeux comme Solitaire, Mahjong et Sudoku. Cependant, Apple a déclaré que Timeless Classics et App Store Greats ne sont disponibles que sur iPhone et iPad - pas sur Mac ou Apple TV.

Enfin, Apple propose également un essai gratuit de trois mois dArcade lorsque vous achetez un nouvel appareil Apple.

Si vous vous inscrivez à Apple Arcade pour la première fois, vous pouvez toujours bénéficier de lessai gratuit dun mois. Après cela, cest 5 $ (5 £) par mois. Dans le cadre de l abonnement Apple One , qui a été lancé, vous pouvez obtenir Arcade combiné avec dautres services à partir de 15 $ (15 £) par mois.

Écrit par Maggie Tillman.