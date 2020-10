Apple propose désormais Arcade gratuit avec de nouveaux appareils, ainsi que TV +

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dans le but de pousser son service dabonnement aux jeux darcade, Apple a ajouté un abonnement gratuit à son offre pour chaque nouveau propriétaire dappareil. Achetez un iPhone 12 (ou un autre nouvel iPhone), iPad, Mac, Apple TV ou iPhone touch et vous bénéficierez gratuitement de trois mois d Apple Arcade , en plus dune offre existante dun an d Apple TV + .

Apple Arcade coûte généralement 4,99 £ / 4,99 $ par mois et donne un accès illimité à plus de 100 jeux qui fonctionnent sur iOS, Mac et Apple TV. Il ny a pas dachats ni de publicités dans lapplication, et de nouveaux jeux sont ajoutés à la liste chaque semaine.

Labonnement gratuit débutera pour les appareils achetés à partir du 22 octobre. Auparavant, il était limité à une période dessai dun mois.

Un abonnement Apple Arcade peut être partagé entre six membres dune famille via le partage familial - la même chose avec TV +.

Hier, Apple a annoncé quatre nouveaux iPhones : liPhone 12, liPhone 12 mini, liPhone 12 Pro et liPhone 12 Pro Max.

LiPhone 12 et liPhone 12 Pro seront disponibles en précommande à partir de ce vendredi 16 octobre et en sortie générale à partir du 23 octobre.

LiPhone 12 mini et liPhone 12 Pro Max seront disponibles en pré-commande à partir du 6 novembre et expédiés à partir du 13 novembre.

Écrit par Rik Henderson.