Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a modifié ses règles de lApp Store, ce qui a un impact sur la façon dont les utilisateurs iOS pourront profiter des services de streaming de jeux basés sur le cloud depuis leur iPhone et iPad.

Apple a déclaré à CNBC que les services de streaming de jeux, tels que xCloud de Microsoft ou Google Stadia, sont désormais autorisés, mais chaque jeu diffusable doit également être téléchargeable «directement depuis lApp Store» et chaque mise à jour de ces jeux doit être soumise à Apple avant même de pouvoir être diffusé aux utilisateurs iOS.

En dautres termes, Microsoft et Google ne peuvent pas créer dapplications pour leurs services de streaming de jeux offrant un accès illimité à des jeux diffusables non approuvés par Apple. Et toutes les entreprises qui envisagent de rendre leurs jeux disponibles via xCloud et Stadiam doivent les rendre disponibles en téléchargement individuel sur lApp Store.

Cependant, comme la noté The Verge , les studios nauront pas besoin de créer des téléchargements complets de leurs jeux qui sexécutent localement sur iPhone ou iPad, car ils peuvent créer des «clients et des applications de streaming hybrides» à la place. Pendant ce temps, les fournisseurs de jeux en nuage comme Microsoft et Google peuvent créer des applications qui collectent et se connectent à chacune de ces applications.

Tous les jeux ou applications de streaming devront bien sûr se conformer aux règles habituelles de lApp Store dApple, y compris sa réduction controversée de 30%.

Google na pas encore commenté les nouvelles règles de lApp Store, bien que Microsoft ait publié la déclaration suivante:

«Cela reste une mauvaise expérience pour les clients. Les joueurs veulent se lancer directement dans un jeu à partir de leur catalogue organisé dans une seule application, comme ils le font avec des films ou des chansons, et ne pas être obligés de télécharger plus de 100 applications pour jouer à des jeux individuels à partir du cloud. Nous nous engageons à placer les joueurs au centre de tout ce que nous faisons, et offrir une expérience formidable est au cœur de cette mission. "

Voici les règles révisées dApple pour les jeux en streaming:

4.9 Jeux en streaming

Les jeux en streaming sont autorisés tant quils respectent toutes les directives - par exemple, chaque mise à jour de jeu doit être soumise pour examen, les développeurs doivent fournir des métadonnées appropriées pour la recherche, les jeux doivent utiliser lachat via lapplication pour débloquer des fonctionnalités ou des fonctionnalités, etc. , il existe toujours des applications Internet et de navigateur Web ouvertes pour atteindre tous les utilisateurs en dehors de lApp Store.

4.9.1 Chaque jeu en streaming doit être soumis à lApp Store en tant quapplication individuelle afin quil ait une page de produit App Store, apparaisse dans les graphiques et la recherche, ait des évaluations et des critiques des utilisateurs, peut être géré avec ScreenTime et dautres applications de contrôle parental, apparaît sur lappareil de lutilisateur, etc.

4.9.2 Les services de jeux en streaming peuvent proposer une application de catalogue sur lApp Store pour aider les utilisateurs à sinscrire au service et à trouver les jeux sur lApp Store, à condition que lapplication respecte toutes les directives, y compris en offrant aux utilisateurs la possibilité de payer pour un abonnement avec achat intégré et utilisation Connectez-vous avec Apple. Tous les jeux inclus dans lapplication de catalogue doivent être liés à une page de produit App Store individuelle.

Vous pouvez également consulter le journal des modifications des directives de l App Store d Apple ici.

Écrit par Maggie Tillman.