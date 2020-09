Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Des semaines après quEpic Games ait poursuivi Apple pour avoir supprimé Fortnite de lApp Store iOS pour une mise à jour qui ajoutait un système de paiement non autorisé, Apple a officiellement déposé une demande de contestation. La plainte demande des dommages et intérêts contre Epic Games pour avoir prétendument rompu son contrat avec lApp Store iOS.

«Le mépris flagrant dEpic pour ses engagements contractuels et autres fautes a causé un préjudice important à Apple», lit-on dans le dossier dApple. «Si rien nest fait, la conduite dEpic menace lexistence même de lécosystème iOS et sa formidable valeur pour les consommateurs.» Gardez à lesprit que la plainte dEpic, déposée le 13 août, affirme quApple viole la loi antitrust, en abusant de sa position dominante et du contrôle total diOS pour facturer des hauts-commissariats.

Le dépôt dApple du 8 septembre détaille diverses défenses contre la dernière requête dEpic Game pour une injonction préliminaire, qui a été déposée au cours du week-end. Apple allègue même que sa réponse à Epic Games peut être justifiée. «À tout moment, la conduite [dApple] était raisonnable et. . . ses actions ont été entreprises de bonne foi pour promouvoir des intérêts commerciaux légitimes et ont eu pour effet de promouvoir, dencourager et daugmenter la concurrence », indique la plainte.

Pendant ce temps, Epic Games a annoncé que le système de connexion «Se connecter avec Apple» dApple ne fonctionnera plus avec les comptes Epic Games dès le 11 septembre. Cela signifie que vous devrez mettre à jour votre compte avec de nouvelles informations de connexion avant cette date pour conserver laccès. Epic a un guide sur comment ici . Epic a déclaré quil pourrait être en mesure daider à récupérer des comptes après lexpiration de loption «Se connecter avec Apple», mais vous devrez dabord contacter le studio.

Apple a lancé le jeu à succès Fortnite depuis lApp Store iOS le 13 août, lorsque Epic a introduit un système de paiement intégré à lapplication qui enfreignait les règles dApple. La réponse dEpic Games au dernier dépôt dApple est attendue le 18 septembre. Une audition complète des deux sociétés est prévue pour le 28 septembre.

Écrit par Maggie Tillman.