Apple met fin au compte App Store dEpic et supprime tous ses jeux

(Pocket-lint) - Apple a supprimé le compte de développeur App Store dEpic Games, mettant fin à la capacité du studio à soumettre de nouvelles applications ou mises à jour à lApp Store. Il sagit dune escalade dramatique dans leur lutte juridique, mais pas totalement inattendue, comme Apple a menacé de le faire la semaine dernière.

Epic Games a récemment ajouté une option permettant aux joueurs de Fortnite de le payer directement pour les mises à niveau du jeu, évitant ainsi la réduction de 30% quApple prend via son App Store. Cela a enfreint les règles dApple et la société de Cupertino a immédiatement retiré le jeu et a promis de résilier le compte développeur du studio sil ne se conformait pas avant le vendredi 29 août. Epic Games poursuit Apple et na pas encore répondu à ses demandes.

Voici la déclaration dApple à ce sujet:

"Nous sommes déçus davoir dû résilier le compte Epic Games sur lApp Store. Nous avons travaillé avec léquipe dEpic Games pendant de nombreuses années sur leurs lancements et leurs versions. Le tribunal a recommandé quEpic se conforme aux directives de lApp Store pendant leur cas évolue, les directives quils ont suivies au cours de la dernière décennie jusquà ce quils créent cette situation. Epic a refusé. Au lieu de cela, ils soumettent à plusieurs reprises des mises à jour de Fortnite conçues pour enfreindre les directives de lApp Store. Ce nest pas juste pour tous les autres développeurs sur le App Store et met les clients au cœur de leur combat. Nous espérons pouvoir à nouveau travailler ensemble à lavenir, mais malheureusement, ce nest pas possible aujourdhui. "

Tout cela signifie que Fortnite nest plus disponible sur iPhone ou iPad, même si vous lavez déjà téléchargé. Dautres jeux Epic, tels que Infinity Blade, ne peuvent plus être retéléchargés. Un juge a même rejeté lundi la requête dEpic pour une ordonnance dinterdiction temporaire pour empêcher le retrait de Fortnite. Le juge a cependant accordé lordonnance dinterdiction temporaire dEpic concernant Unreal Engine , qui est utilisé par de nombreux développeurs de jeux.

Apple a déclaré vendredi quil se conformait à lordonnance du juge et ne mettrait pas fin au compte développeur quEpic utilise pour Unreal Engine

Écrit par Maggie Tillman.