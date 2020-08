Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a une nouvelle tournure dans la bataille entre Apple et léditeur Fortnite Epic Games, et cela pourrait avoir un impact sur dinnombrables applications et jeux qui exploitent Unreal Engine dEpic. Fondamentalement, Epic dit quApple a menacé de lui couper laccès à tous les outils de développement iOS et Mac.

Epic a récemment déployé une nouvelle mise à jour qui a enfreint les règles dApple et de Google sur les achats intégrés. Fondamentalement, la nouvelle mise à jour a permis à Epic de collecter directement des revenus sur les achats de V-bucks, la devise du jeu de Fortnite, en contournant efficacement Apple et Google et en les coupant tous les deux de la réduction de 30% quils exigent habituellement des développeurs.

Apple et Google ont répondu en supprimant Fortnite de lApp Store et du Play Store. Epic a rapidement intenté une action en justice civile, publié une vidéo se moquant dApple et publié une page de FAQ détaillant les façons dont Apple et Google abusent de leur position dominante sur le marché.

Maintenant, Epic dit quApple riposte, en menaçant de démarrer Epic à partir du programme pour développeurs Apple, qui est nécessaire pour utiliser les outils de développement dApple et distribuer des applications sur les appareils iOS. Dans ce cadre, Epic ne pourra même pas notariser les applications Mac. Toutes les applications doivent être notariées avant de pouvoir exécuter la dernière version de macOS, même si elles ne sont pas disponibles via lApp Store.

De plus, sans accès au programme de développement dApple et à ses outils de développement, Epic a déclaré à Gene Park du Washington Post que toutes les futures versions dUnreal Engine ne peuvent plus être développées ni même mises à jour pour les appareils iOS et Mac (non compris Windows), affectant non seulement Fornite mais également un nombre incalculable de développeurs et de studios qui utilisent le logiciel dEpic pour leurs jeux.

Ces développeurs pourraient avoir besoin de se démener pour développer de nouveaux jeux ou des mises à jour si Apple devait finalement bloquer leur accès à Unreal Engine. Apple dit quil veut quEpic "guérisse vos violations" dans les deux semaines, selon une lettre de la société quEpic a partagée, ce qui nest pas très long.

Apple a supprimé Fortnite de lApp Store et a informé Epic que le vendredi 28 août, Apple mettra fin à tous nos comptes de développeur et coupera Epic des outils de développement iOS et Mac. Nous demandons au tribunal darrêter ces représailles. Détails ici: https://t.co/3br1EHmyd8 - Salle de presse Epic Games (@EpicNewsroom) 17 août 2020

Epic a déjà demandé une injonction préliminaire contre la société, affirmant quelle subirait un préjudice irréparable.

«Les actions dApple porteront irrémédiablement atteinte à la réputation dEpic parmi les utilisateurs de Fortnite et seront catastrophiques pour lavenir de lactivité distincte Unreal Engine», écrit Epic. constellation dapplications et dutilisations qui reposent sur ses graphismes pour rendre des centaines de jeux vidéo ».

Epic demande également au tribunal que Fortnite soit renvoyé sur lApp Store. Pendant ce temps, Apple donne à Epic jusquau 28 août pour apporter ses modifications.

Écrit par Maggie Tillman.