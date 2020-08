Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Epic Games est audacieusement passé à un système de paiement intégré pour contourner les frais controversés de 30% dApple. En réponse, Apple a rapidement supprimé le titre de bataille royale populaire du développeur, Fortnite , de lApp Store.

Apple a fait face à une augmentation des plaintes antitrust de plusieurs développeurs et éditeurs au cours des derniers mois. Ils ont essentiellement soutenu quApple prenait une trop grande part de leurs revenus et détenait tout le pouvoir et ne traitait pas tout le monde équitablement. Le PDG dEpic, Tim Sweeney, fait partie de ceux qui réclament depuis longtemps des changements dans la manière dont des entreprises comme Apple font affaire avec les développeurs.

Lescalade actuelle semble donc être une approche planifiée au nom dEpic. Le développeur a publié une vidéo se moquant de la publicité emblématique dApple de 1984 (ci-dessus) et une page de FAQ décrivant comment son système de paiement intégré entraîne une baisse des prix. Pour acheter 1000 V-bucks, par exemple, cela coûte maintenant 7,99 $, alors quavant, grâce au traitement des paiements dApple, ce montant de devise coûterait 9,99 $.

Apple a publié une longue réponse (ci-dessous), affirmant quEpic Games enfreignait les directives de lApp Store appliquées à chaque développeur:

«Aujourdhui, Epic Games a pris la malchance de violer les directives de lApp Store qui sont appliquées de la même manière à chaque développeur et conçues pour assurer la sécurité du magasin pour nos utilisateurs. En conséquence, leur application Fortnite a été supprimée du magasin. Epic a activé une fonctionnalité de son application qui na pas été examinée ou approuvée par Apple, et ils lont fait avec lintention expresse de violer les directives de lApp Store concernant les paiements via lapplication qui sappliquent à chaque développeur qui vend des produits ou services numériques.

Epic a des applications sur lApp Store depuis une décennie et a bénéficié de lécosystème App Store - y compris ses outils, ses tests et sa distribution quApple fournit à tous les développeurs. Epic a librement accepté les conditions et les directives de lApp Store et nous sommes heureux davoir construit une entreprise aussi réussie sur lApp Store. Le fait que leurs intérêts commerciaux les amènent désormais à faire pression pour un arrangement spécial ne change pas le fait que ces directives créent des conditions de concurrence équitables pour tous les développeurs et rendent le magasin sûr pour tous les utilisateurs. Nous ferons tout notre possible pour travailler avec Epic pour résoudre ces violations afin quils puissent renvoyer Fortnite sur lApp Store. »

Epic Games a maintenant intenté une action civile contre Apple, dans lespoir de prouver que lApp Store dApple est un monopole. Il demande également une injonction sur les frais pour «permettre une concurrence loyale» en matière de distribution dapplications. Gardez à lesprit quEpic Games a implémenté son propre système de paiement intégré à lapplication dans la version Android de Fortnite, et Google na pas encore démarré Fortnite à partir du Google Play Store.

Epic Games a déposé des documents juridiques en réponse à Apple, en savoir plus ici: https://t.co/c4sgvxQUvb - Fortnite (@FortniteGame) 13 août 2020

La plainte dEpic Games contre Apple se lit comme suit:

«Epic apporte cette poursuite pour mettre fin aux actions déloyales et anticoncurrentielles dApple quApple sengage à maintenir illégalement son monopole sur deux marchés distincts de plusieurs milliards de dollars: (i) le marché de la distribution dapplications iOS et (ii) le paiement intégré à lapplication iOS Marché de la transformation (chacun tel que défini ci-dessous). "

Quant aux utilisateurs iOS de Fortnite, si vous avez déjà téléchargé le jeu, vous pouvez toujours y accéder. Mais les nouveaux téléchargements de jeux ne sont plus disponibles.

Écrit par Maggie Tillman.