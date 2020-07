Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple a lancé son service dabonnement aux jeux iOS et Mac à la fin de 2019 et a accueilli plus de 100 jeux depuis. Cependant, la bibliothèque Arcade globale na apparemment pas réussi à "interagir" avec suffisamment dutilisateurs. Apple serait donc en train de changer dorientation.

En effet, on prétend avoir annulé certains jeux darcade en cours de développement et se tourner vers dautres pour revigorer le service.

Bloomberg rapporte quApple a informé les développeurs de la nouvelle approche plus tôt cette année, citant "des personnes familières avec le sujet". Lun des producteurs créatifs de la plate-forme aurait déclaré à certains studios que leurs jeux navaient pas le niveau dengagement que la société recherche actuellement. Il se concentre désormais sur les jeux qui ont une longue durée de vie et inciteront les joueurs à payer pour le service au-delà de la période dessai gratuite.

Ca a du sens. Nous ne pouvons parler que pour nous-mêmes, mais alors quApple Arcade possède des joyaux remarquables, la majorité des jeux ressemblent au tarif habituel de lApp Store, mais sans publicité ni paiement intégré. Ils sont généralement parfaits pour les sensations fortes à court terme, mais nous y revenons rarement souvent.

Comme nous le disons, il y a quelques exceptions. Nouveau venu sur la plate-forme, Beyond a Steel Sky, est un jeu daventure de style console à part entière avec un gameplay profond et impliquant. The_Otherside ressemble également plus à un jeu sur console quà une application. Et puis il y a Grindstone, lun des précurseurs du service depuis le début.

Ce sont ces jeux qui aideront Apple Arcade à se démarquer parmi les alternatives gratuites à jouer sur la boutique habituelle dApple.

Bien sûr, tout le monde nest pas le même - et certains jeux ne fonctionneront pas aussi bien sur un iPhone quun iPad ou un Mac sils sont trop complexes. Et nous ne disons pas que les autres jeux ne sont pas dignes à part entière, mais si vous voulez que quelquun paie mensuellement pour accéder à une suite de titres, vous devez vous assurer quils obtiennent quelque chose quils ne peuvent apparemment pas trouver ailleurs gratuitement.

Donc, pour nous, le changement dorientation dApple pourrait être exactement ce que nous recherchions. Et le modèle dabonnement dApple pourrait finalement avoir du sens.